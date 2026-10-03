СКР устроил проверку в школе Нефтеюганска из-за конфликта родителей учеников

Нефтеюганский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра) организовал проверку после обращения родителей учеников школы №13 в Нефтеюганске с призывом вернуть учителю русского языка руководство над седьмым классом и урегулировать конфликт в образовательной организации, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным Telegram-канала «Медвежий Нефтеюганск», одна из семей «устроила травлю учителям, детям и не жалеет и своего ребенка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Их требования меняются каждый месяц: учить и оценивать их ребенка так, как хотят они, принимать опоздания без замечаний, копировать контрольные и оставлять их на вахте. На собраниях и в чате они оскорбляют учителей и родителей. Своего ребенка заставляют ходить с диктофоном и записывать уроки и разговоры одноклассников. Ребенка настраивают против всех»,— цитирует текст обращения портал.

Родители добавили, что ранее от руководства классом уже отказались два учителя, а третий педагог прекратил работу с учениками после жалобы семьи в прокуратуру, департамент образования и науки ХМАО и к уполномоченному по правам ребенка. «Мы требуем проверить семью органами опеки и психологами, защитить учителя от необоснованной травли, вернуть классное руководство, оградить 29 детей от давления и доносов. Мы против методов, которые калечат детей и уничтожают школу. Хватит»,— сказано в обращении.

В СКР подчеркнули, что в ходе проверки установят все обстоятельства ситуации. «Будут изучены доводы родителей и педагога, а также дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательной организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— добавили в ведомстве.

Василий Алексеев