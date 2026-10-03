В Челябинской области сняли ограничения на движение по трассе М5 «Урал»

Ограничения движения некоторых видов транспорта по трассе М5 «Урал», введенные с пятницы, 2 октября, на территории Челябинской области, сняты, сообщили в региональном управлении МЧС.

Ограничения для автобусов, такси и грузовиков от границы с Республикой Башкортостан до Чебаркуля были введены официально из-за погодных условий: начавшихся на горнозаводской части трассы снегопада и гололеда — и первоначально действовали до 5 октября. Однако многие связывали их с прошедшим в пятницу визитом в регион президента России Владимира Путина, который лично присутствовал на военных учениях, проходивших на полигоне под Чебаркулем.

Дмитрий Моргулес