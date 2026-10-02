Президент РФ Владимир Путин оценил военные учения в Челябинской области

Президент РФ Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Челябинскую область посетил этап стратегических командно-штабных учений «Центр-2026». Мероприятия проходят в регионе с 28 сентября по 3 октября. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, господин Путин ознакомился с ходом маневров, осмотрел образцы новой военной техники и провел неформальные встречи с военнослужащими.

О ходе проходящих учений Владимиру Путину доложили министр обороны Андрей Белоусов и его заместитель Юнус-Бек Евкуров, а также главнокомандующий сухопутными войсками Андрей Мордвичев. Кроме того, президента сопровождали его полномочный представитель в Уральском федеральном округе Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

СКШУ «Центр-2026» проводятся в рамках планов военного строительства и взаимодействия государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В учениях задействован контингент из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Общая численность участников на полигоне под Чебаркулем составляет около 2 тыс. военнослужащих при поддержке 350 единиц боевой техники. Программа пребывания президента также включала общение с военными атташе иностранных государств. По словам представителя Кремля, за ходом этапа учений наблюдали в том числе представители «недружественных стран».

Ранее на чебаркульском полигоне завершился этап учений «Взаимодействие-2026», в ходе которого Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ отработали блокирование и ликвидацию условного противника в населенном пункте. Основной целью текущих маневров является отработка механизмов управления коалиционными группировками войск при локализации вооруженных конфликтов.

Евгений Рыженьков