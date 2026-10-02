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На М5 «Урал» в Челябинской области ввели ограничения для автобусов и такси

Из-за снегопада и гололеда на федеральной трассе М5 «Урал» на территории Челябинской области введены ограничения для некоторых видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба филиала ФКУ «Уралуправтодор» в Челябинске.

Запрет действует с 17:00 2 октября для автобусов, такси и грузовиков от границы с Республикой Башкортостан до Чебаркуля. Ограничения введены до окончания снегопада и гололеда. По данным регионального гидрометцентра, такая погода на Южном Урале сохранится как минимум на выходных.

Виталина Ярховска

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