Один человек погиб и двое пострадали при ударе БПЛА в Белгородской области

При ударе беспилотника вооруженных сил Украины по селу Смородино Белгородской области погиб мужчина. В городе Грайворон при ударе дрона по автомобилю пострадали мужчина и женщина. Об этом сообщил оперштаб региона.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь, они продолжат лечение дома. Повреждения от ударов БПЛА также зафиксированы в городе Шебекино, населенных пунктах Головчино, Ржевка, Пролетарский, Долгое, Красная Яруга и Вязовской.

Ранее губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщал об одном погибшем при ударе беспилотника в Краснояружском округе и двух пострадавших в Шебекинском и Яковлевском округах.