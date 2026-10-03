В Белгородской области при атаке БПЛА погиб один человек

В Белгородской области при атаках ВСУ за сутки погиб один человек и двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев в Telegram.

Как уточнил господин Шуваев, мирный житель погиб в Краснояружском округе. Еще два человека, включая ребенка, пострадали в Шебекинском и Яковлевском округах. «Оба пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения», — сообщил губернатор.

Всего над регионом за прошедшие сутки силы ПВО уничтожили 130 беспилотников ВСУ. По словам Александра Шуваева, украинская армия произвела 12 обстрелов с помощью артиллерии, авиации и РСЗО, а также шесть раз сбросила взрывные устройства с БПЛА.