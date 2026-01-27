«Газпром»: в единственном ПХГ в Прибалтике осталось менее трети запасов газа

«Газпром» (MOEX: GAZP) сообщил о критическом снижении запасов природного газа в единственном подземном хранилище (ПХГ) в Прибалтике — Инчукалнском. На 25 января уровень заполненности хранилища составил менее 33%, сообщила госкомпания со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe и латвийского оператора Conexus Baltic Grid.

В «Газпроме» подчеркнули, что подобный уровень запасов сегодня достигнут на три месяца раньше по сравнению с прошлым годом: в 2025 году аналогичное значение фиксировали только 21 апреля, когда закончилось отопительное сезонное потребление.

Компания предупредила о возможных рисках для надежного газоснабжения в странах Прибалтики и Финляндии из-за недостаточного объема топлива при продолжающейся стабильно холодной погоде. Это может негативно сказаться на поставках газа потребителям региона.