ФСИН наградит предотвративших побег заключенного из поезда в КБР
Сотрудники ФСИН, которые предотвратили побег заключенного в поезде в Кабардино-Балкарии, будут представлены к госнаградам. Одного из них наградят посмертно. Об этом сообщила пресс-служба ФСИН.
Как отметили в ведомстве, сотрудники управления ФСИН России по Ставропольскому краю «проявили мужество при выполнении служебных обязанностей» и предотвратили побег из-под стражи, «локализовав ситуацию в спецвагоне». ФСИН также заявила, что окажет всю необходимую помощь семье погибшего сотрудника, а также пострадавшим при нападении.
Инцидент произошел вечером 2 октября в поезде «Владикавказ — Адлер» с этапированными заключенными. По данным ФСИН, когда один из заключенных направлялся в туалет, он забрал оружие у сопровождавшего его конвоира и открыл огонь по силовикам. Нападавший и один конвоир погибли. Еще три сотрудника получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.
По действовавшему в январе 2026 года законодательству, сотрудники уголовно-исполнительной системы (УИС) могут использовать наручники при конвоировании только при наличии оснований полагать, что осужденный может совершить побег, причинить вред окружающим или себе. Критическим моментом в описанном случае стало сопровождение осужденного в туалет, во время которого он завладел табельным оружием конвоира.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям: о хищении огнестрельного оружия, дезорганизации работы учреждений изоляции от общества с опасным насилием и посягательстве на жизнь сотрудника силовых структур.