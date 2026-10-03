ФСИН наградит предотвративших побег заключенного из поезда в КБР

Сотрудники ФСИН, которые предотвратили побег заключенного в поезде в Кабардино-Балкарии, будут представлены к госнаградам. Одного из них наградят посмертно. Об этом сообщила пресс-служба ФСИН.

Как отметили в ведомстве, сотрудники управления ФСИН России по Ставропольскому краю «проявили мужество при выполнении служебных обязанностей» и предотвратили побег из-под стражи, «локализовав ситуацию в спецвагоне». ФСИН также заявила, что окажет всю необходимую помощь семье погибшего сотрудника, а также пострадавшим при нападении.

Инцидент произошел вечером 2 октября в поезде «Владикавказ — Адлер» с этапированными заключенными. По данным ФСИН, когда один из заключенных направлялся в туалет, он забрал оружие у сопровождавшего его конвоира и открыл огонь по силовикам. Нападавший и один конвоир погибли. Еще три сотрудника получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.