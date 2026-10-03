Один из раненых в поезде сотрудников ФСИН находится в тяжелом состоянии

Один из троих конвоиров, раненных при нападении заключенного в поезде в Кабардино-Балкарии, находится в тяжелом состоянии. Еще двое — в состоянии средней степени тяжести. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

Инцидент произошел в поезде «Владикавказ — Адлер» с этапированными заключенными. По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сотрудники ведомства получили ранения, когда один из заключенных направлялся в туалет. Осужденный забрал оружие у сопровождавшего его сотрудника ФСИН и открыл огонь по силовикам. Один конвоир и нападавший погибли. По данным РЕН ТВ, другие сотрудники ФСИН получили огнестрельные ранения шеи и груди.

ФСИН пообещала оказать помощь семье погибшего сотрудника и раненым конвоирам. Следственный комитет по Кабардино-Балкарии возбудил уголовное дело по трем статьям.