СКР возбудил дело после гибели горняка при обрушении в шахте на Урале

СКР возбудил уголовное дело после гибели человека из-за обрушения горной породы в шахте «Черемуховская-Глубокая» вблизи Североуральска. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Свердловской области.

Инцидент расследуется по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть человека. По данным следствия, обрушение произошло около 6:40 по местному времени (4:40 мск). На участке обрушения породы приостановили работу. Сама шахта продолжает работать в штатном режиме.

Всего в шахте после обрушения остаются 98 человек, уточнили в управлении МЧС по региону. Эвакуация не потребовалась. К месту происшествия прибыли 24 спасателя.