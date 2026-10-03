Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Пекине

Россиянин Андрей Рублев победил соотечественника Романа Сафиуллина в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Пекине. Двухчасовая встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6 и 6:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

Андрею Рублеву 28 лет, он располагается на 24-й позиции в мировом рейтинге. На его счету 18 побед на соревнованиях под эгидой организации в одиночном разряде. Роману Сафиуллину 29 лет, он находится на 84-й строчке рейтинга ATP.

В четвертьфинале Андрей Рублев сыграет с австралийцем Алексом де Минауром (10-я ракетка мира). Ранее он обыграл французского теннисиста Кентена Алиса.

Турнир в Пекине завершится 6 октября. Его призовой фонд составляет $4 млн. Действующий победитель соревнования, итальянский теннисист Янник Синнер, в этом году не выступает из-за травмы.