Суд арестовал главу госкомиссии по запасам ископаемых Шпурова

Басманный суд Москвы заключил под стражу гендиректора госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова по делу о получении взятки. Об этом сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах.

Срок ареста — два месяца, уточнил собеседник агентства. Такую же меру пресечения избрали предполагаемому взяткодателю, добавил он.

Игоря Шпурова задержали 2 октября. В отношении него возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным «Интерфакса», его взяли с поличным. Другие подробности пока неизвестны.

В Роснедрах заявили, что оказывают необходимое содействие силовикам. Чиновник занял пост главы комиссии по запасам полезных ископаемых в декабре 2013 года. В 2015-м он также стал первым зампредседателя Бюро по классификации запасов Европейской Энергетической комиссии ООН.