Суд арестовал главу госкомиссии по запасам ископаемых Шпурова
Басманный суд Москвы заключил под стражу гендиректора госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова по делу о получении взятки. Об этом сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах.
Срок ареста — два месяца, уточнил собеседник агентства. Такую же меру пресечения избрали предполагаемому взяткодателю, добавил он.
Игоря Шпурова задержали 2 октября. В отношении него возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным «Интерфакса», его взяли с поличным. Другие подробности пока неизвестны.
В Роснедрах заявили, что оказывают необходимое содействие силовикам. Чиновник занял пост главы комиссии по запасам полезных ископаемых в декабре 2013 года. В 2015-м он также стал первым зампредседателя Бюро по классификации запасов Европейской Энергетической комиссии ООН.
Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых принимает решения, от которых может зависеть переход месторождения от разведки к промышленной разработке. В одном из рассмотренных комиссией случаев отказ утвердить постоянные разведочные кондиции не позволил компании начать разработку проектной документации и приступить к освоению месторождений.
Комиссия также участвует в официальном подтверждении обнаруженных запасов: в январе 2024 года она подтвердила открытие на Совином месторождении более 100 т золота. Поэтому ее решения затрагивают не только оценку геологических данных, но и возможность оформить дальнейшие этапы работы с месторождением.