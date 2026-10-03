На пути к саммиту G20 все идет по плану

В Вашингтоне 1–2 октября прошла третья встреча шерп «Большой двадцатки» — личных представителей лидеров, которые готовят итоговые документы саммита. В 2026 году в G20 председательствуют США, саммит лидеров намечен на 14–15 декабря в Майами. Россию на переговорах представлял Денис Агафонов, в мае назначенный представителем президента РФ в G20. По их итогам он ответил на вопросы российских журналистов на пресс-конференции в российском посольстве, в числе которых была корреспондент «Ъ» в Вашингтоне Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель президента России в G20 Денис Агафонов

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Представитель президента России в G20 Денис Агафонов

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Объясняя значимость текущего раунда, господин Агафонов отметил, что «во многом» нынешняя сессия «является ключевой и определяющей, поскольку первые встречи были отчасти предварительными, а сейчас мы выходим уже на финальный этап».

По его словам, вашингтонскому раунду предшествовали консультации экспертов и диалог на уровне министров. На основе достигнутых там договоренностей американская сторона подготовила проект декларации — по традиции ее называют по месту проведения саммита Доральской (по названию курорта Trump National Doral). Работа с этим проектом и стала «основным содержанием» переговоров шерп.

В ходе обсуждений, рассказал Агафонов, удалось выявить «как совпадающие позиции, так и те моменты, по которым мы расходимся — где-то в оценках, где-то в формулировках». Так, по его словам, американцы не хотят, чтобы по итогам саммита была выпущена дежурная декларация, — им нужен содержательный и согласованный документ. «Если двадцать участников ведущего экономического формата способны выработать какую-то общую согласованную позицию, я считаю, что это действительно хороший знак»,— отметил дипломат.

Президент США Дональд Трамп не раз говорил о желании вернуться к экономическому треку в отношениях с Россией и вернуть G20 к ее исходной роли экономического форума. На вопрос «Ъ», удалось ли это сделать на практике, российский шерпа ответил так: «В целом этот продекларированный подход соблюдался».

«Надо отдать должное» ответственному подходу американцев, отметил он, но признал, что другие участники порой расставляли акценты иначе, чем хотелось бы России, и полностью уйти от политических тем пока не получилось. Нынешний проект, по его оценке, в целом отражает российские приоритеты — в том числе в энергетике, где важно право стран использовать весь спектр источников энергии исходя из своих экономических интересов. «Пока мы, на мой взгляд, движемся в правильном направлении»,— подчеркнул он.

Затронули на пресс-конференции и вопрос о том, как идет координация «стран большинства» (БРИКС и «глобального юга») в контексте «двадцатки». По мнению спикера, поскольку на эти страны уже приходится около 2/5 мирового ВВП, «востребованность этой координации, естественно, только возрастает». Россия, отметил шерпа, находится в постоянном контакте с китайскими партнёрами и не только.

Отдельно он коснулся и ситуации с ЮАР, которую США не пригласили к работе в год своего председательства. Формальным поводом стал отказ южноафриканских властей, принимавших саммит в прошлом году, от церемонии передачи символа председательства в «двадцатке» Штатам, хотя первой протокол нарушила именно американская сторона.

«Наши южноафриканские коллеги оказались волюнтаристски исключены из этого процесса»,— заявил Агафонов, напомнив, что G20 работает по принципу консенсуса и ни одна страна не может в одностороннем порядке решать, кто участвует в форуме. Некоторые традиционные партнеры США, как отметил Агафонов, тоже высказались на этот счет критически.

Еще одна сложность, которую отметил Агафонов,— так называемый деловой трек: он сейчас в некоторой степени поставлен на паузу, и дополнительных площадок для контактов российского и американского бизнеса в рамках форума не появилось. Американцы, возвращая «двадцатку» к истокам, «решили несколько отсечь то, что наросло», и часть форматов от этого пострадала, констатировал российский представитель.

Не могли журналисты не затронуть и вопрос о перспективах посещения саммита Владимиром Путиным. О том, что президент Дональд Трамп официально пригласил российского лидера в Майами, 23 сентября сообщил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи ООН. «Мы считаем, что это возможность для него пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами»,— заявил Рубио. В Кремле приглашение приняли «с благодарностью»: по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, оно «будет рассмотрено», а возможность им воспользоваться обсудят с американцами по соответствующим каналам.

Впрочем, окончательного решения об участии главы государства пока нет, сказал Агафонов: оно будет зависеть «от целой совокупности факторов, в том числе от содержательной подготовки мероприятия» и от общего геополитического контекста. На фоне того, что на только что завершившейся Генассамблеи ООН много внимания было уделено теме искусственного интеллекта, ряд вопросов оказался связан и с тем, сможет ли и G20 стать площадкой для соглашения о регулировании искусственного интеллекта. По оценке Агафонова, — это «настолько быстро и динамично развивающаяся сфера», что опорных точек для регулирования пока «крайне мало». Но «двадцатка» подходит для обсуждения этой темы, поскольку собирает разные точки зрения, считает шерпа. «Да, “двадцатка”, наверное, была бы подходящей площадкой для обсуждений, поскольку она консолидирует разные точки зрения и взгляды, и можно было бы об этом говорить». Но когда и на какой «двадцатке» такое соглашение может быть достигнуто, сейчас не угадаешь, потому что это «настолько динамично развивающаяся сфера, что загнать её в прокрустово ложе привычных нам правовых рамок порой, мне кажется, даже невозможно».

Екатерина Мур