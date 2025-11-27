ЮАР попросили остаться дома

Президент США устроил очередной дипломатический скандал с ЮАР, объявив, что не станет приглашать ее представителей на саммит G20, который Штаты как страна-председатель примет в будущем году в Майами. Поводом стал отказ южноафриканских властей от церемонии передачи символа председательства в «двадцатке» Штатам по завершении нынешнего саммита в Йоханнесбурге. Впрочем, первой протокол нарушила именно американская сторона: Трамп демонстративно отказался от участия в этой встрече и отправил на нее дипломата относительно невысокого ранга, что было воспринято президентом ЮАР Сирилом Рамафосой как оскорбление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После встречи в мае в Белом доме с Дональдом Трампом президент ЮАР Сирил Рамафоса решил, что ему удалось нормализовать отношения с американским лидером

Фото: Evan Vucci / AP После встречи в мае в Белом доме с Дональдом Трампом президент ЮАР Сирил Рамафоса решил, что ему удалось нормализовать отношения с американским лидером

Фото: Evan Vucci / AP

Уведомить мир о том, что на ближайший год ЮАР остается за бортом мероприятий по линии «большой двадцатки», Дональд Трамп решил традиционно в соцсетях. «По моему распоряжению, ЮАР НЕ получит приглашения на саммит G20 2026 года, который состоится в Майами, штат Флорида, в следующем году. ЮАР продемонстрировала миру, что она не достойна членства где бы то ни было, и мы немедленно прекратим все выплаты и субсидии ей»,— написал глава Белого дома в Truth Social вечером 26 ноября.

Демарш американского лидера был вызван тем, как прошел последний саммит G20 в Йоханнесбурге, который 21–22 ноября на правах председателя объединения принимала Южно-Африканская Республика. Трамп демонстративно пропустил это мероприятие, но счел себя вправе дистанционно вмешиваться в его повестку. Так, Вашингтон крайне активно возражал против текста совместного заявления G20 по изменению климата и другим важным глобальным проблемам, однако документ все равно приняли, что дало повод Белому дому повод обвинить ЮАР в попытках воспользоваться своим председательством в «двадцатке», чтобы подорвать позиции Америки.

А затем грянул новый скандал. По традиции лидер страны-организатора, завершая саммит, передает молоток председателя лидеру страны, которой предстоит председательствовать в объединении в следующем году.

За отсутствием Трампа Штаты отрядили забрать этот символ временного поверенного в делах своего посольства в ЮАР.

Однако хозяева сочли это оскорбительным нарушением протокола, рассудив, что президенту страны Сирилу Рамафосе не по чину принимать участие в такой церемонии. Символ председательства все-таки передали американцам, но сделали это тихо, без помпы, вручив его сотруднику посольства США в штаб-квартире департамента международных отношений и сотрудничества ЮАР в Претории в минувший вторник, 26 ноября.

Но с учетом хорошо известной антипатии главы Белого дома по отношению к ЮАР можно было ожидать, что он не упустит повод в ответ вновь уязвить власти этой страны.

Едва заняв кресло президента США, Трамп накинулся на правительство ЮАР с обвинениями в преследовании и даже геноциде потомков белых фермеров.

В этом главе Белого дома активно вторил и его тогдашний ближайший соратник Илон Маск, сам уроженец Южной Африки. В феврале Дональд Трамп подписал указ о сокращении финансовой помощи ЮАР, сославшись, помимо несогласия с ее земельной политикой и предполагаемой дискриминацией белых фермеров, на обращение республики в Международный суд ООН с просьбой рассмотреть вопрос о том, не совершает ли Израиль, ближайший союзник Штатов, геноцид против палестинцев в секторе Газа.

В мае республиканская администрация США, взявшая курс на выдворение из страны максимального числа беженцев и мигрантов, официально распахнула двери десяткам белых южноафриканцев — на том основании, что на родине их якобы притесняют и дискриминируют. В том же месяце, принимая в Белом доме Сирила Рамафосу, президент США вновь обрушился на него с обвинениями в геноциде белых. При этом никаких более или менее убедительных доказательств Вашингтон не привел. Американские журналисты не раз указывали, что согласно официальной статистике по преступности в ЮАР, на убийства белых фермеров приходится менее 1% от 27 тыс. убийств, совершаемых в стране ежегодно.

Нынешнее решение Дональда Трампа не приглашать ЮАР на саммит «двадцатки» в администрации президента Рамафосы назвали «достойным сожаления». «Прискорбно, что, несмотря на многочисленные усилия президента Рамафосы и его администрации по восстановлению дипломатических отношений с США, президент Трамп продолжает применять карательные меры против ЮАР, основанные на дезинформации и искажении фактов о нашей стране»,— отметили в офисе южноафриканского лидера.

У многих возник вопрос, как именно Штаты смогут обеспечить запрет на участие ЮАР в международном мероприятии, хотя бы потому, что все решения внутри G20 должны приниматься консенсусом.

Впрочем, у ряда журналистов ответ нашелся быстро: Госдепартамент США просто не станет выдавать визы официальным лицам ЮАР, желающим посетить конференцию, как Штаты в разное время практиковали с дипломатами из Ирана, КНДР и России, пытавшимися попасть на Генассамблею ООН в Нью-Йорке.

Наталия Портякова