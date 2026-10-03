В Челябинске осудили бывшего директора хоккейной школы за взятку клюшками

Ленинский районный суд Челябинска признал виновным Павла Макарова, бывшего директора спортивной школы олимпийского резерва по хоккею имени Сергея Макарова, виновным в получении взятки в виде хоккейных клюшек на сумму 200 тысяч рублей. Приговор — 7,5 года лишения свободы условно и штраф в размере 2 млн руб.. Испытательный срок — пять лет. Информация о деле опубликована на сайте суда.

Павел Макаров — племянник знаменитого в прошлом форварда сборной СССР по хоккею, воспитанника челябинского «Трактора» Сергея Макарова, и сын известного хоккейного судьи Юрия Макарова, который долгое время руководил школой имени своего брата.

Павел Макаров был задержан сотрудниками ФСБ 11 февраля 2025 года. Его обвинили в том, что он 21 мая 2024 года получил через посредника взятку в виде хоккейных клюшек стоимостью 200 тыс. руб. от представителя одного из воспитанников хоккейной школы. За это он оформил и выдал документы о переходе юниора в другой клуб без выплаты компенсации. Хоккейные клюшки Павел Макаров продал, а деньги оставил себе, считает следствие.

Это не первый приговор суда в отношении Павла Макарова. В январе 2026 года Советский районный суд Челябинска приговорил его к девяти месяцам ограничения свободы за подделку диплома об образовании (ч. 3 ст. 327 УК РФ) ради возможности получить должность директора спортшколы.

Дмитрий Моргулес