В Челябинске суд рассмотрит дело директора хоккейной школы, обвиняемого во взятке

В Челябинске завершили расследование уголовного дела в отношении Павла Макарова, директора спортивной школы олимпийского резерва по хоккею имени Сергея Макарова, обвиняемого в получении взятки. Материалы направлены в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По версии следствия, 21 мая прошлого года Павел Макаров получил через посредника взятку в виде хоккейных клюшек стоимостью 200 тыс. руб. от представителя одного из воспитанников хоккейной школы. Взамен он подготовил и выдал документы о переходе юниора в другой клуб без выплаты компенсации. Хоккейные клюшки Павел Макаров продал, а деньги оставил себе, считает следствие.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Павла Макарова задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области 11 февраля этого года. На следующий день по решению следователей он был отпущен под подписку о невыезде.