Экс-директора челябинской хоккейной школы осудили за подделку диплома

Советский районный суд Челябинска признал виновным Павла Макарова, бывшего директора спортивной школы олимпийского резерва по хоккею имени Сергея Макарова, в подделке диплома об образовании (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Ему назначили наказание в виде девяти месяцев ограничения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что летом 2024 года Павел Макаров решил занять должность директора учреждения. Так как для этого требовалось иметь образование в области управления, он обратился к преподавателю саратовского центра профессионального менеджмента «Академия бизнеса». За 7,5 тыс. руб. последняя изготовила диплом о наличии образования в сфере управления деятельностью физкультурно-спортивной организации и отправила документ по почте. В августе 2024 года на основании диплома Павел Макаров стал директором спортивной школы, откуда уволился в феврале 2025-го.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в феврале 2025 года Павла Макарова задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Его обвиняют в получении взятки (ст. 290 УК РФ) в виде хоккейных клюшек за переход воспитанника в другой клуб без выплаты компенсации.

Виталина Ярховска