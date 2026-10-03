Число погибших при пожаре на химзаводе в Краснозаводске выросло до двух
Число погибших при пожаре на химическом предприятии в подмосковном Краснозаводске увеличилось до двух. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«На месте пожара продолжается разбор завалов. Было обнаружено тело второго погибшего, его личность устанавливается», — рассказали в ведомстве.
Пожар произошел вечером 1 октября в одном из производственных корпусов Краснозаводского химзавода. Предприятие входит в госкорпорацию «Ростех» и специализируется на выпуске спортивных и охотничьих боеприпасов, а также пиротехнических изделий. Огонь привел к обрушению конструкций на площади 2 тыс. кв. м. Ранее сообщалось, что погиб один человек и пятеро пропали без вести.
Причины происшествия пока не установлены, поэтому связывать пожар с конкретной производственной операцией нельзя. При смешивании и упаковке салютов может образовываться взрывоопасная пыль, способная детонировать от разряда статического электричества; это один из рисков таких работ, а не установленная причина случившегося.
В декабре 2021 года для предприятий, производящих боеприпасы и спецхимию, среди мер промышленной безопасности назывались персональная ответственность руководства, мотивация инженерно-технического персонала и рабочих, обязательный авторский надзор на опасных объектах и внедрение технологий, повышающих безопасность. На самом предприятии аварии происходили и раньше: в 2010 году взрыв привел к травмам двух рабочих, а в 2021 году вспышка химических реагентов — к гибели женщины.