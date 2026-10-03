Число погибших при пожаре на химзаводе в Краснозаводске выросло до двух

Число погибших при пожаре на химическом предприятии в подмосковном Краснозаводске увеличилось до двух. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«На месте пожара продолжается разбор завалов. Было обнаружено тело второго погибшего, его личность устанавливается», — рассказали в ведомстве.

Пожар произошел вечером 1 октября в одном из производственных корпусов Краснозаводского химзавода. Предприятие входит в госкорпорацию «Ростех» и специализируется на выпуске спортивных и охотничьих боеприпасов, а также пиротехнических изделий. Огонь привел к обрушению конструкций на площади 2 тыс. кв. м. Ранее сообщалось, что погиб один человек и пятеро пропали без вести.