При пожаре на химзаводе в подмосковном Краснозаводске погиб один человек

Во время пожара на Краснозаводском химическом заводе погиб один человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. Там добавили, что остается неизвестным местонахождение пяти человек.

Пожар в одном из производственных корпусов завода начался вчера вечером. Огонь привел к обрушению конструкций на площади 2 тыс. кв. м.

Предприятие, входящее в госкорпорацию «Ростех», специализируется на выпуске спортивных и охотничьих боеприпасов, а также пиротехнических изделий. Врио главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области Алексей Лужецкий заявлял, что, по предварительной информации, произошедшее не связано с атакой БПЛА.