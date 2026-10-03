Трамп заявил о планах США наращивать стратегические запасы нефти
США планируют в скором времени начать наращивать стратегические запасы нефти. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на предвыборном митинге в Алабаме.
Дональд Трамп заявил, что США «получают нефть стоимостью в миллиарды долларов» из Венесуэлы. Кроме того, американский президент упомянул решение стран Евросоюза высвободить из запасов 100 млн баррелей нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива, чтобы снизить цены на горючее в мире.
Стоимость нефтепродуктов в США и Европе начала расти из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке и в России. Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent достигала $106 за баррель. Дональд Трамп уверял, что цены на нефть упадут, как только закончится военная операция США и Израиля против Ирана.
Стратегический нефтяной резерв предназначен для сглаживания неожиданных и резких перебоев физических поставок. По состоянию на 28 августа 2026 года в резерве находилось 286,6 млн баррелей — 40% общей емкости резервуаров.
Предыдущая схема пополнения привязывала закупки к цене нефти WTI: Министерство энергетики США объявляло о покупках при котировках $67–72 за баррель или ниже. В 2023 году власти США рассчитывали покупать нефть дешевле, чем продавали ее в 2022 году, когда средняя цена продаж в ходе интервенций составила $95 за баррель.
Скорость восстановления ограничивает способность таких закупок быстро повлиять на рынок: за два с половиной года в резерв вернули менее 70 млн баррелей, а его уровень оставался почти вдвое ниже значения сентября 2021 года — 620 млн баррелей. При прежнем подходе пополнение зависело от снижения котировок и шло постепенно, а не сводилось к немедленному восстановлению запасов.