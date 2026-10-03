Трамп заявил о планах США наращивать стратегические запасы нефти

США планируют в скором времени начать наращивать стратегические запасы нефти. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на предвыборном митинге в Алабаме.

Дональд Трамп заявил, что США «получают нефть стоимостью в миллиарды долларов» из Венесуэлы. Кроме того, американский президент упомянул решение стран Евросоюза высвободить из запасов 100 млн баррелей нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива, чтобы снизить цены на горючее в мире.

Стоимость нефтепродуктов в США и Европе начала расти из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке и в России. Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent достигала $106 за баррель. Дональд Трамп уверял, что цены на нефть упадут, как только закончится военная операция США и Израиля против Ирана.