Суд зарегистрировал иск Самойловой об ограничении Джигана в родительских правах

Суд в Москве зарегистрировал иск блогера Оксаны Самойловой об ограничении рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вейнштейна.— “Ъ”) в родительских правах. Об этом «РИА Новости» сообщила адвокат госпожи Самойловой Марина Дубровская. Она добавила, что дата рассмотрения пока не назначена.

Утром 23 сентября Telegram-каналы Mash и Baza опубликовали видеозапись, на которой мужчина, похожий на рэпера Джигана, сидит на переднем сиденье легкового автомобиля с карабином «Сайга-9». В публикациях приводятся слова очевидцев о том, что Джиган стрелял по персоналу коттеджа. Один из его охранников был ранен. Инцидент произошел 3 июля в коттеджном поселке «Шато Соверен». Сейчас рэпер находится на лечении в Израиле. Сам артист утверждает, что снимал сниппет (короткий видеоролик для соцсетей). Подмосковная полиция начала повторную доследственную проверку инцидента.

Джиган и Оксана Самойлова развелись в апреле 2026 года. У бывших супругов четверо несовершеннолетних детей. По данным Baza, во время инцидента дети находились в доме у рэпера. По словам госпожи Дубровской, исковые требования предусматривают определение места жительства детей с матерью.

Подробнее — в материале «Ъ» «Джигана проверят как стрелка».