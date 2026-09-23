Джигана проверят как стрелка

Как стало известно “Ъ”, подмосковная полиция начала повторную доследственную проверку инцидента, произошедшего в загородном доме известного рэпера Джигана в июле этого года. Тогда, по предварительным данным, исполнитель устроил стрельбу, ранив одного из своих охранников. Сейчас Джиган находится на лечении в Израиле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Сотрудники ГУ МВД по Московской области начали доследственную проверку обстоятельств инцидента со стрельбой, произошедшего в загородном доме Джигана (Дениса Устименко-Вейнштейна) в ночь с 3 на 4 июля этого года. По ее итогам будет принято процессуальное решение — о возбуждении уголовного дела или отказе в нем. По данным источников “Ъ” в правоохранительных органах, проверка будет повторной: первая состоялась непосредственно после стрельбы и закончилась «отказным» решением. Официально в полиции ситуацию пока не комментируют.

По предварительным данным, 38-летний рэпер вечером 3 июля надел камуфляж и открыл стрельбу из карабина «Сайга-9» в гостиной своего дома в элитном коттеджном поселке «Шато Соверен» под Красногорском.

В некоторых источниках указывалось, что речь шла о пневматической винтовке. В помещении в тот момент находились обслуживающий персонал и охрана. Причиной стрельбы якобы стали претензии, которые имелись у рэпера к присутствующим, в частности, он обвинял их в утечке информации о его жизни. Всего конфликт, по данным открытых источников, продолжался несколько часов, один из охранников получил ранения в ногу и руку.

Все это время в особняке находились четверо детей рэпера, которые, по данным СМИ, спрятались и сообщали о происходящем по мессенджерам своей матери Оксане Самойловой, отдыхавшей в Милане. Судя по переписке, дети боялись за свою судьбу. «Мама, мы умрем, он запер нас»,— в частности, писала матери старшая дочь.

Соседи, услышав выстрелы, вызвали полицию, охрану поселка и знакомых Джигана. Совместными усилиями его удалось обезвредить. Оксана Самойлова экстренно вернулась в Москву и забрала детей.

Нужно отметить, что пострадавшие заявления в правоохранительные не подавали, но по результатам проверки правоохранители при наличии достаточных оснований могут возбудить дело «по факту» инцидента. Рэперу может грозить привлечение к ответственности по статьям УК РФ, карающим, в частности, за хулиганство и умышленное причинение вреда здоровью. Состояние опьянения, если оно будет установлено, квалифицируется как отягчающее обстоятельство.

Блогер Оксана Самойлова инициировала бракоразводный процесс с Джиганом в октябре 2025 года после 13 лет совместной жизни. 1 апреля Савеловский суд Москвы расторг их брак по мировому соглашению, которое, как сообщал тогда адвокат рэпера Сергей Жорин, предусматривало раздел имущества. По условиям соглашения, за Джиганом остался загородный дом в «Шато Соверен» и квартира в Москве. Оксане Самойловой достались две квартиры и денежная компенсация. В ходе бракоразводного процесса господин Жорин оспаривал брачный договор, заявляя, что его клиент подписал документ в некоем «уязвимом состоянии». По завершении процесса адвокат всех успокоил, сообщив, что с Джиганом все в порядке.

Депутат Госдумы Нина Останина заявила о намерении запросить у органов опеки и уполномоченного при президенте по правам ребенка сведения о их реакции на инцидент.

Адвокат блогера Оксаны Самойловой Олег Тонаканян подтвердил “Ъ”, что инцидент действительно произошел. По его словам, вопрос о лишении рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вейнштейна) родительских прав он со своей доверительницей не обсуждал. Госпожа Самойлова и ее адвокат решили не комментировать случившееся. Денис Устименко-Вейнштейн также воздержался от комментариев. Ранее в комментарии изданию Super он назвал сообщения о стрельбе «враньем и провокацией». Теперь он опубликовал в соцсетях фотографию с отметкой израильского центра реабилитации «Феникс», специализирующегося на лечении зависимостей. Источник “Ъ” из окружения рэпера сообщил, что его отправили в рехаб принудительно.

Алексей Соковнин, Мария Барановская