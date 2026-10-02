Глава Пентагона поручил ускорить внедрение в армию систем борьбы с БПЛА

Пентагон опубликовал меморандум «Ускорение внедрения систем противодействия беспилотным летательным аппаратам для защиты суверенитета воздушного пространства» за подписью главы ведомства Пита Хэгсета. Документ обозначает беспилотники одной из главных угроз в современных боевых действиях и предписывает американским военным бороться с бюрократией, которая тормозит развитие системы противодействия БПЛА.

«Сегодня процедуры согласования, необходимые для подключения, передачи данных, эксплуатации и проведения учений с использованием передовых технологий C-UAS (противодействия БПЛА.— “Ъ”), зачастую увязают в медленных, последовательных и разобщенных бюрократических процессах, подвергая риску наших военнослужащих»,— пишет военный министр США. По его словам, американские военные не должны реагировать на растущие угрозы применения беспилотников с помощью неповоротливого бюрократического аппарата.

Пит Хэгсет подчеркивает, что его поручение не означает отмены действующих правил и процедур, а оптимизирует бюрократические процедуры согласования, необходимые для приобретения, закупки и развертывания систем C-UAS. «Мы не станем пренебрегать требованиями закона или безопасности и не будем идти на неоправданный риск при внедрении новых технологий»,— добавил он.

Накануне Пентагон объявил о создании боевого командования автономных боевых систем. Оно, по данным The Wall Street Journal, будет отвечать за ведение беспилотных операций, а также за масштабное развитие автономных и роботизированных возможностей во всех видах вооруженных сил США. Пит Хэгсет также объявил, что военное министерство вскоре пересмотрит стандарты подбора кадров и сократит генеральский состав.