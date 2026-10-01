Зарубежные СМИ: Зачем Пентагон затевает радикальную реорганизацию армии?

Министерство обороны США создаст боевое командование автономных боевых систем, объявил глава ведомства Пит Хегсет. По данным The Wall Street Journal, подразделение будет отвечать за ведение беспилотных операций, а также за масштабное развитие автономных и роботизированных возможностей во всех видах вооруженных сил США. Хегсет назвал это самым стремительным преобразованием в мирное время за всю современную военную историю. Кроме того, он анонсировал масштабное сокращение генеральского состава и пересмотр стандартов подбора кадров. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gabriel Jenko / Handout / Reuters Фото: Gabriel Jenko / Handout / Reuters

Пит Хегсет приехал на базу Корпуса морских пехотинцев в Куантико, штат Вирджиния, и начал свое выступление с объявления о кадровых чистках. Правительство сократит каждого пятого адмирала и генерала — путем увольнения или упразднив должности, которые они занимали, пишет The Wall Street Journal. Министр подчеркнул, что стремится к тому, чтобы Пентагон стал «неумолимым, бескомпромиссным и непреклонным» — и герои этой миссии должны быть соответствующие. В вооруженных силах больше нет «толстяков, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». «Идеологическим клоунам конец! На им смену пришли патриотичные ковбои с проверенным уровнем тестостерона», — поставил точку Пит Хегсет.

Кроме того, он объявил о полудюжине новых инициатив. В их числе — создание боевого командования по беспилотникам, открытие новой военной базы, за место размещения которой могут побороться губернаторы разных штатов, а также запуск проекта Meridian: он будет направлен на изучение будущих военных действий. Руководить им пригласили Илона Маска и еще одного миллионера — бывшего конгрессмена Ньюта Гингрича. Он запомнился предложением сбросить дюжину термоядерных бомб, чтобы создать новый пролив, альтернативный Ормузу. Politico отмечает, что все эти нововведения противоречат прежней концепции того же Хегсета. Раньше он проводил кампанию по сокращению бюрократии в армии, отмене правил, которые снижают боевую эффективность вооруженных сил и раздувают их громоздкость. Не говоря уж о том, что новые проекты потребуют дополнительного финансирования.

CBS News уточняет, что Вашингтон затеял реорганизацию армии в то время, когда страна находится в состоянии войны с Ираном, планирует нарастить свое присутствие в Европе и выполняет миссии в Карибском бассейне. Кроме того, именно сейчас Штаты объявили об окончательном выводе войск из Ирака спустя больше 20 лет присутствия в стране.

Иракские войска отпраздновали это, пройдя парадом по улицам Багдада и священного для шиитов города Наджаф. Reuters дополняет, что Иран, укрепивший в последнее время свое влияние в Ираке, рассматривает вывод американских войск как триумф своей оси сопротивления. Тегеран преисполнен решимости вытеснить американские войска со всего Ближнего Востока.