В России предложили облагать ПВЗ налогом на имущество по кадастровой стоимости

Правительство России предложило облагать пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов налогом на имущество исходя из кадастровой стоимости. Документ размещен в электронной базе данных парламента.

Сейчас такой механизм распространяется на торговые и деловые центры, а также помещения под офисы, магазины, общепит и бытовое обслуживание. Здание признается ТЦ, а помещения облагаются таким налогом, если под соответствующие цели выделено или используется не меньше 20% площади. В случае принятия законопроекта в эти 20% будет входить и площадь ПВЗ.

В документе уточняется, что речь идет о ПВЗ, «являющихся объектами логистической инфраструктуры оператора посреднической цифровой платформы». Пресс-служба Wildberries & Russ заявила изданию, что считает такое указание «избыточным и концептуально неверным» и что для целей налогообложения не должно иметь значения, в чьей собственности находится пункт выдачи заказов.

Подробнее о поправках в Налоговый кодекс — в материале «Ъ» «Налоги сложили в контрольный пакет».