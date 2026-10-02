В России предложили облагать ПВЗ налогом на имущество по кадастровой стоимости
Правительство России предложило облагать пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов налогом на имущество исходя из кадастровой стоимости. Документ размещен в электронной базе данных парламента.
Сейчас такой механизм распространяется на торговые и деловые центры, а также помещения под офисы, магазины, общепит и бытовое обслуживание. Здание признается ТЦ, а помещения облагаются таким налогом, если под соответствующие цели выделено или используется не меньше 20% площади. В случае принятия законопроекта в эти 20% будет входить и площадь ПВЗ.
В документе уточняется, что речь идет о ПВЗ, «являющихся объектами логистической инфраструктуры оператора посреднической цифровой платформы». Пресс-служба Wildberries & Russ заявила изданию, что считает такое указание «избыточным и концептуально неверным» и что для целей налогообложения не должно иметь значения, в чьей собственности находится пункт выдачи заказов.
Подробнее о поправках в Налоговый кодекс — в материале «Ъ» «Налоги сложили в контрольный пакет».
Включение площади пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в расчет 20-процентного порога может привести к тому, что здания, где расположены такие пункты, будут облагаться налогом на имущество по кадастровой стоимости. Это затронет владельцев объектов, в которых ПВЗ помогают достичь необходимой доли площади, даже если сами пункты не являются самостоятельными торговыми залами.
Размер налога при таком подходе напрямую зависит от кадастровой стоимости недвижимости. При этом в феврале 2020 года Верховный суд признал незаконным включение налога на добавленную стоимость (НДС) в оценку недвижимости. Несмотря на это, оценщики зачастую учитывают 20-процентный НДС при расчете кадастровой стоимости, что увеличивает ее и, как следствие, налог на имущество. Для владельцев объектов с ПВЗ это делает не только сам порог, но и величину кадастровой оценки важной частью будущей налоговой нагрузки.
Нынешняя инициатива продолжает линию на закрепление специального статуса ПВЗ в регулировании. Так, в августе 2024 года Минпромторг уже предлагал приравнять ПВЗ к торговым объектам, что повлекло бы за собой пересмотр документации пунктов, включая медицинские книжки сотрудников.