FT узнала о подготовке в Аргентине программы «золотых паспортов»

Аргентинское правительство может запустить программу «золотых паспортов» уже в этом году, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Предполагается, что его можно будет получить за пожертвование в $500 тыс. или покупку облигаций в стране с нулевым купоном на $1 млн.

Условия для получения документа могут измениться по мере внедрения программы, говорят собеседники издания. По их словам, власти Аргентины таким образом рассчитывают привлечь десятки миллиардов долларов для погашения долговых обязательств. Это связано с последствиями реструктуризации долгов страны перед частными кредиторами в 2020 году — Буэнос-Айрес с того момента различными способами привлекает доллары, чтобы вернуться на глобальные рынки.

Основатель компании Arton Capital, которая консультировала аргентинское правительство по этой программе, допускает, что в ней не будет требования проживать в стране, поскольку это может ограничить налоговые обязательства участников. Консультанты считают, что возможность получить «золотой паспорт» может привлечь граждан США и стран Европы, которые обеспокоены местной политической и экономической ситуацией.