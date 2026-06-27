FT узнала о подготовке в Аргентине программы «золотых паспортов»
Аргентинское правительство может запустить программу «золотых паспортов» уже в этом году, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Предполагается, что его можно будет получить за пожертвование в $500 тыс. или покупку облигаций в стране с нулевым купоном на $1 млн.
Условия для получения документа могут измениться по мере внедрения программы, говорят собеседники издания. По их словам, власти Аргентины таким образом рассчитывают привлечь десятки миллиардов долларов для погашения долговых обязательств. Это связано с последствиями реструктуризации долгов страны перед частными кредиторами в 2020 году — Буэнос-Айрес с того момента различными способами привлекает доллары, чтобы вернуться на глобальные рынки.
Основатель компании Arton Capital, которая консультировала аргентинское правительство по этой программе, допускает, что в ней не будет требования проживать в стране, поскольку это может ограничить налоговые обязательства участников. Консультанты считают, что возможность получить «золотой паспорт» может привлечь граждан США и стран Европы, которые обеспокоены местной политической и экономической ситуацией.
Власти Аргентины, принимая подобные меры, пытаются исправить сложную экономическую ситуацию в стране, которая переживает значительную инфляцию и дефицит государственного бюджета. С избранием Хавьера Милея на пост президента в ноябре 2023 года были предложены радикальные экономические реформы, включая планы по сокращению госрасходов и возможность долларизации экономики. Привлечение иностранных инвестиций через программы "золотых паспортов" может стать одним из способов стабилизации финансового положения.
Ранее Аргентина сталкивалась с проблемами, связанными с получением гражданства иностранцами. В начале 2023 года Миграционная служба Аргентины расследовала случаи "родильного туризма", когда беременные россиянки использовали рождение ребенка на территории страны для получения гражданства. Аргентинский паспорт предоставляет безвизовый въезд во многие страны, включая Евросоюз и Великобританию. В целом страны Карибского бассейна также выпускают "золотые паспорта" за инвестиции, и эта практика вызывает обеспокоенность ЕС из-за опасений по поводу обхода иммиграционного контроля и отмывания денег.