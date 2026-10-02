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Жителя Надыма будут судить за финансирование терроризма

В Надыме следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным следствия, с декабря 2020 года по июль 2022 года мужчина перечислял деньги на счета организации, деятельность которой по решению суда признана террористической и запрещена в России.

Уголовное дело возбудили на основании материалов РУФСБ России по Тюменской области. В настоящее время ямалец находится под стражей.

Материалы уголовного дела переданы в суд. Мужчине грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Полина Бабинцева

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