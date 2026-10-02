Минобрнауки предложило снять лимит платного набора в вузы для участников СВО
Минобрнауки разработало проект постановления, в котором предлагается принимать на платное обучение в вузы участников СВО и их детей вне зависимости от предельного количества мест, выделенных для специальности. Гарантии для этой категории поступающих не будут зависеть от лимитов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, документ устанавливает единый график, по которому вузы должны информировать абитуриентов о количестве мест для платного приема. Минобрнауки будет утверждать лимит не позднее 15 марта. Вузы должны будут публиковать информацию не позднее 15 апреля.
Участники СВО и их дети имеют право поступления на бюджетные места бакалавриата и специалитета по отдельной квоте. Ее вуз ежегодно устанавливает в размере не менее 10% от общего числа бюджетных мест. Министр образования Валерий Фальков сообщал, что в 2026 году для участников боевых действий выделили по квоте 53,5 тыс. мест — на 1,3 тыс. больше, чем годом ранее.
Предлагаемая конструкция — исключение из нового порядка распределения платных мест, а не отмена лимита для всех. С 2026 года по ряду специальностей объем платного набора определяет правительство, поэтому для участников СВО и их детей установленное количество мест не будет препятствовать поступлению на платной основе, хотя обучение останется платным.
Мера отличается от бюджетной квоты: она дает возможность заключить договор на обучение сверх коммерческого лимита, но не создает бесплатного места. В июле 2023 года для студентов — участников боевых действий уже предусматривался перевод с платного обучения на вакантные бюджетные места; это зависело от наличия вакансии, тогда как предлагаемое правило действует непосредственно при приеме.
Государственное ограничение платного набора связывали с дефицитом кадров, прежде всего инженеров. Для вузов установленный потолок одновременно создает риск недобора: абитуриент может заключить договоры по нескольким направлениям, но выбрать только одно, оставив место по другой специальности незаполненным; исключение для этой категории снимает такой барьер, сохраняя общий механизм лимитов.