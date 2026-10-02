Минобрнауки предложило снять лимит платного набора в вузы для участников СВО

Минобрнауки разработало проект постановления, в котором предлагается принимать на платное обучение в вузы участников СВО и их детей вне зависимости от предельного количества мест, выделенных для специальности. Гарантии для этой категории поступающих не будут зависеть от лимитов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, документ устанавливает единый график, по которому вузы должны информировать абитуриентов о количестве мест для платного приема. Минобрнауки будет утверждать лимит не позднее 15 марта. Вузы должны будут публиковать информацию не позднее 15 апреля.

Участники СВО и их дети имеют право поступления на бюджетные места бакалавриата и специалитета по отдельной квоте. Ее вуз ежегодно устанавливает в размере не менее 10% от общего числа бюджетных мест. Министр образования Валерий Фальков сообщал, что в 2026 году для участников боевых действий выделили по квоте 53,5 тыс. мест — на 1,3 тыс. больше, чем годом ранее.