Фальков заявил об особом внимании Минобрнауки к поступлению в вузы участников СВО

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инициатива по выделению отдельной квоты для участников СВО и их детей при поступлении в вузы реализуется с 2022 года, когда президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Изначально квота составляла не менее 10% от общего числа бюджетных мест на программах бакалавриата и специалитета. Уже в 2023 году в рамках этой квоты было зачислено около 7 тыс. человек (из 9 тыс. подавших заявления), а в 2024 году число зачисленных по отдельной квоте значительно выросло и составило более 14,9 тыс. человек. В 2025 году уже 28,7 тыс. человек поступили по этой льготе, при этом общий объем квоты на 2025/26 учебный год с учетом перераспределения незаполненных мест составил 53,8 тыс. В целом, за 2025 год на бюджетные места было зачислено 4217 самих участников СВО и 18,9 тыс. детей бойцов.

Помимо квоты, Минобрнауки предусмотрело и другие меры поддержки. Так, Герои России и лица, награжденные тремя орденами Мужества, а также их дети и дети, чей родитель погиб или получил увечье в ходе СВО, могут поступать без вступительных испытаний (кроме творческих конкурсов). Для детей других участников СВО предусмотрена возможность выбора: поступать по внутренним экзаменам вузов или по результатам ЕГЭ. Также были внесены изменения, позволяющие участникам СВО и их детям бесплатно проходить подготовительные курсы в вузах, а уже обучающимся на платной основе студентам-участникам СВО — переводиться на бюджетные места. Вузам было рекомендовано снижать стоимость обучения, предоставлять рассрочки, материальную помощь, приоритетно обеспечивать местами в общежитии, а также начислять до 10 дополнительных баллов за прохождение военной службы и участие в СВО.

В 2026 году вступили в силу новые правила перераспределения льготных мест. Теперь невостребованные целевые места должны быть сначала предложены абитуриентам по отдельной квоте (для участников СВО и их детей), и только в случае их невостребованности они переходят в общий конкурс. Также с 2025 года Госдума рассмотрела законопроект, который позволил вдовам и вдовцам участников СВО поступать в вузы без вступительных испытаний, включив их в существующую квоту.