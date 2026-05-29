Петербургский суд рассмотрит дело создателя «Масяни»

Уголовное дело в отношении создателя мультфильма «Масяня» Олега Куваева (объявлен иноагентом) поступило в Невский районный суд Санкт-Петербурга. Аниматору предъявлены обвинения по статьям о неисполнении обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ) и публичным призывам против безопасности государства (п. «в» ч. 2. ст. 280.4 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Мультипликатора шесть раз штрафовали за нарушение установленного порядка деятельности иностранного агента, следует из картотеки суда. Он вовремя не предоставил в Минюст отчеты об иностранном финансировании за 2023 и 2024 годы.

Кроме того, не позднее 14 июля 2023 года аниматор опубликовал в публичном доступе видеозапись, которая начинается со слов «Дорогой российский солдат!», а заканчивается фразой «Пока!». Так Олег Куваев (объявлен иноагентом) продемонстрировал ненависть к российской власти и СВО, отмечается в сообщении суда.

Художник проживает в Израиле с 2006 года. Его внесли в реестр иноагентов в декабре 2023-го, в том же месяце объявили в розыск. В августе 2025 года СКР начал проверку эпизода «Масяни», на который пожаловалась организация «Зов народа».