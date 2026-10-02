Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер вошел в набсовет сети Globus в России

Членом наблюдательного совета ООО «Гиперглобус», основного юрлица российского представительства немецкой сети гипермаркетов Globus, стал экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. О назначении “Ъ” сообщили в компании. Господин Шрёдер будет сопровождать стратегическое развитие сети в РФ, участвовать в общем руководстве и способствовать долгосрочному планированию деятельности компании на российском рынке.

Основным владельцем ООО «Гиперглобус» в бухгалтерской отчетности за 2025 год значится Томас Брух, которому напрямую принадлежит 38,58% долей, остальное — его семейным фондам. В свою очередь, 99,6% долей «Гиперглобуса» находятся под контролем немецкой Alfa Handels- und Marketing GmbH. В январе 2025 года ООО «Гиперглобус» было полностью выделено из состава немецкой Globus Holding, где акционером также является Томас Брух, и с тех пор действует в России самостоятельно в юридическом и организационном отношении.

«Важно, чтобы такие предприниматели, как Томас Брух, и такие компании, как "Гиперглобус", продолжали поддерживать экономические связи и инвестировать в Россию»,— заявил Герхард Шрёдер, чьи слова “Ъ” передала пресс-служба ритейлера.

Подробнее — в материале «Ъ» «Гипермаркеты под наблюдением»