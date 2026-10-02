Продажи пылесосов в России за полгода увеличились на 16,5%

Отечественный рынок пылесосов в первом полугодии 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 16,5% в штуках, достигнув 6,16 млн. В деньгах при этом рынок прибавил только 4,5%, до 61,7 млрд руб. Такие данные “Ъ” предоставили в «М.Видео». Основной рост категории обеспечили роботы-пылесосы: в первом полугодии 2026 года они заняли 17% продаж в штуках и 29% в деньгах. На аккумуляторные вертикальные модели пришлось 20% продаж в штуках и 21% в деньгах, на классические пылесосы — 17% и 13% соответственно, а на проводные вертикальные — 15% и 5%.

В первом полугодии 2024 года рынок вырос на 14% в штуках и сразу на 31% в деньгах, а уже в 2025 году он рос медленнее — примерно на 10% и 9%, напомнил руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов.

Роботы-пылесосы среди покупателей сейчас востребованы, потому что устройства способны взять на себя саму уборку, отмечает руководитель департамента «Крупная бытовая техника» компании «М.Видео» Михаил Просвирин. При этом спрос растет и на аккумуляторные вертикальные пылесосы — они привлекают покупателей компактностью, добавил он.

Подробнее — в материале «Продавцы воздуха».