Продавцы воздуха

Средний чек на пылесосы в России за девять месяцев снизился на 9%. Рынок растет за счет более дешевой техники: в первом полугодии продажи в штуках увеличились на 16,5%, до 6,16 млн устройств, тогда как в деньгах — лишь на 4,5%, до 61,7 млрд руб. Больше всего спросом пользовались роботы-пылесосы и аккумуляторные вертикальные модели, а лидерство продолжают удерживать китайские бренды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Отечественный рынок пылесосов в первом полугодии 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 16,5% в штуках, достигнув 6,16 млн. В деньгах при этом рынок прибавил только 4,5%, до 61,7 млрд руб. Такие данные “Ъ” предоставили в «М.Видео». Основной рост категории обеспечили роботы-пылесосы: в первом полугодии 2026 года они заняли 17% продаж в штуках и 29% в деньгах. На аккумуляторные вертикальные модели пришлось 20% продаж в штуках и 21% в деньгах, на классические пылесосы — 17% и 13% соответственно, а на проводные вертикальные — 15% и 5%.

В первом полугодии 2024 года рынок вырос на 14% в штуках и сразу на 31% в деньгах, а уже в 2025 году он рос медленнее — примерно на 10% и 9%, напомнил руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов.

Роботы-пылесосы среди покупателей сейчас востребованы, потому что устройства способны взять на себя саму уборку, отмечает руководитель департамента «Крупная бытовая техника» компании «М.Видео» Михаил Просвирин.

При этом спрос растет и на аккумуляторные вертикальные пылесосы — они привлекают покупателей компактностью, добавил он.

В сегменте роботов-пылесосов доля китайской Dreame (входит в экосистему Xiaomi) в денежном выражении увеличилась: с 27% в январе—июне 2025 года до 30% в июне 2026 года. За тот же период сама Xiaomi снизила долю с 27% до 19%, тогда как китайская Roborock после 11% в январе—июне 2025 года стала занимать 19% в июне 2026 года. Аккумуляторные вертикальные пылесосы заняли около 19% всех продаж. Топ брендов аналогичен: на Dreame пришлась наибольшая часть — 13%, на Xiaomi — 10%, а на Tefal и Polaris — по 5% каждый.

Российские марки, такие как Polaris, Redmond/Red Solution и Kitfort, укрепляют позиции прежде всего в бюджетном и среднем сегментах за счет ассортимента и ценового предложения, говорит господин Суворов. Но в технологичном сегменте роботов российские марки пока уступают китайским, где конкуренция все больше определяется качеством навигации, машинного зрения, влажной уборки и автоматизации обслуживания, добавил он.

В онлайн-рознице (составляет 65% от общего объема продаж) лидерами по выручке стали китайские Roborock, Dreame, Xiaomi, Midea, говорит директор департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина. Китайские бренды нарастили свою долю с 19% в 2023 году до 32% в 2025 году, а в 2026 году их доля превысит 35%, прогнозирует она.

Рынок при этом очень поляризован, средняя цена сильно зависит от вида устройства: так, например, средние цены на базовые проводные модели составляют около 4–6 тыс. руб., 65–75 тыс. руб. стоят премиальные роботизированные модели, добавила она.

По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», с января по сентябрь 2026 года средний чек на пылесос составлял 12 тыс. руб., что на 9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Число покупок, по данным «Платформы ОФД», выросло на 12%.

Пылесос остается базовой категорией регулярного потребления: технику покупают как взамен вышедшей из строя, так и для нового жилья, а также из-за роста популярности некоторых функций, например ручные вертикальные пылесосы с аккумулятором, говорит госпожа Сенина. При этом расхождение роста в деньгах и штуках означает снижение средней цены по рынку: объем набирают за счет более дешевых категорий, объясняет руководитель группы закупок «Мелкая бытовая техника» компании «Ситилинк» Евгений Бузин. На маркетплейсах очень большую долю стали занимать малоизвестные бренды, что напрямую связано с падением средней цены, поскольку площадки смещают спрос в недорогой сегмент, говорит он.

Ника Сизова