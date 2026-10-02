РСПП выступил против налога на сверхдоходы для горнодобывающей отрасли

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил письмо министру финансов Антону Силуанову, в котором выразил несогласие с законопроектом о введении налога на сверхдоходы (НСД). Инициатива Минфина предполагает взимание этого налога с горнодобывающей отрасли в период с 2027 по 2029 год, что, по расчетам ведомства, должно пополнить бюджет на 683 млрд руб. Письмо есть в распоряжении “Ъ”, его содержание подтвердили два собеседника в горно-металлургической отрасли. В Минфине не ответили на запрос “Ъ”.

В первую очередь РСПП возмущен тем, что налог фактически вводится задним числом: его база для 2027 года будет рассчитываться исходя из превышения стоимости полезных ископаемых за уже завершенный 2026 год над ценами базового 2025 года. По мнению союза, распространение новых фискальных обязательств на прошлый период, когда компании не могли их учитывать, прямо противоречит фундаментальным принципам налогообложения и означает ухудшение положения налогоплательщиков через обратную силу закона.

Кроме того, по мнению авторов письма, введение НСД нарушает недавние договоренности между государством и бизнесом. Союз напоминает, что в рамках масштабной налоговой реформы 2024–2025 годов государство обещало обеспечить фискальную стабильность до 2030 года и отказаться от временных точечных изъятий. РСПП опасается возврата к практике «ситуативных и несистемных фискальных решений». «Такой подход не позволяет планировать производство и инвестиционный цикл»,— сетует собеседник “Ъ” в крупной компании. Критике подвергается и сама механика расчета: в отличие от заявленного государством приоритета налогообложения финансового результата, НСД взимается с отклонения цен и расчетной выручки, без учета реальной прибыли компаний. Это придает налогу признаки оборотного, от которых правительство официально отказалось.

Подробнее — в материале «Ъ» «Металлургам дорого отольется»