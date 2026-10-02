Россиянин Корнев выиграл этап Кубка мира по плаванию на 50 м на спине

Российский пловец Егор Корнев одержал победу на первом этапе Кубка мира по плаванию в Баку. Дистанцию в 50 м на спине он преодолел за 22,23 сек.

Второе место занял россиянин Павел Самусенко, третье — гражданин ЮАР Питер Кутзее. Они проплыли дистанцию за 22,51 сек.

Егор Корнев одержал третью победу на этих соревнованиях. Сегодня он также проплыл 100 м вольным стилем за 44,84 сек., повторив мировой рекорд, установленный австралийцем Кайлом Чалмерсом. Вчера он пришел первым в заплыве на 50 м вольным стилем. Он преодолел дистанцию за 20,26 секунды и побил рекорд России.