Reuters: США потребовали от стран ЕС высвободить чрезвычайные запасы дизеля

Администрация президента США потребовала от Франции и Германии начать использовать чрезвычайные запасы дизеля, чтобы снизить мировые цены на топливо, пишет Reuters со ссылкой на источники. Соединенные Штаты предупредили, что в случае отказа страна будет вынуждена ввести запрет на экспорт дизеля.

По словам собеседника агентства, 1 октября представители Еврокомиссии, Германии, Франции, Италии, Ирландии и Великобритании по телефону обсудили возможность высвобождения чрезвычайных запасов топлива. Еще один источник сообщил, что Вашингтон просил ЕС высвободить 120 млн баррелей дизельного топлива в течение шести месяцев.

Reuters уточняет, что после отказа от российского топлива и нарушения поставок с Ближнего Востока страны Европы стали больше зависеть от топлива из США. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность запрета экспорта дизеля, чтобы снизить цены на топливо перед промежуточными выборами в ноябре, добавляет агентство.