Reuters: США потребовали от стран ЕС высвободить чрезвычайные запасы дизеля
Администрация президента США потребовала от Франции и Германии начать использовать чрезвычайные запасы дизеля, чтобы снизить мировые цены на топливо, пишет Reuters со ссылкой на источники. Соединенные Штаты предупредили, что в случае отказа страна будет вынуждена ввести запрет на экспорт дизеля.
По словам собеседника агентства, 1 октября представители Еврокомиссии, Германии, Франции, Италии, Ирландии и Великобритании по телефону обсудили возможность высвобождения чрезвычайных запасов топлива. Еще один источник сообщил, что Вашингтон просил ЕС высвободить 120 млн баррелей дизельного топлива в течение шести месяцев.
Reuters уточняет, что после отказа от российского топлива и нарушения поставок с Ближнего Востока страны Европы стали больше зависеть от топлива из США. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность запрета экспорта дизеля, чтобы снизить цены на топливо перед промежуточными выборами в ноябре, добавляет агентство.
Требование высвободить дизель из чрезвычайных запасов означает попытку быстро добавить топливо на рынок за счет уже накопленных резервов, а не за счет роста производства. Давление возникло на фоне дефицита, связанного с ограничением поставок из России и перебоями на Ближнем Востоке: американские производители нарастили экспорт до рекордного уровня, но это одновременно подняло цены на их продукцию.
Возможный запрет экспорта дизеля из США, которым угрожает администрация, может иметь значительные последствия для европейских потребителей. Для Великобритании, получающей из США около трети импортируемого дизеля, такой шаг, по оценке BBC, приведет к значительному росту цен. После сокращения российской доли в импорте Северо-Западной Европы с 53% до 2% в феврале 2023 года европейские покупатели стали получать дизель также из Саудовской Аравии, Индии, Китая и Южной Кореи, однако американские поставки остаются одним из важных источников снабжения.