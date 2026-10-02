Минобороны России отчиталось об ударе по дата-центру RX-NAME в Николаеве

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Дата-центр в такой инфраструктуре — это не просто площадка для размещения сайтов, а узел обработки и хранения данных, связанный с доступом к цифровым сервисам. По заявлениям Минобороны России о других украинских объектах, через них проходили разведывательная и служебная информация, обеспечивались высокоскоростной интернет и мобильная связь, а также хранение больших массивов данных.

В сентябре и начале октября 2026 года ведомство связывало с дата-центрами «Датагрупп» и «HOSTING-UA» обработку разведывательной информации. С центрами «УкрТелекома», «ДримЛайна», «Омега Телекома», «Космоновы» и «Водафона» Минобороны России связывало предоставление услуг интернета, мобильной связи, хранение данных или поддержку спутниковой связи. Поэтому операционное значение поражения подобного объекта связано с воздействием на цифровую инфраструктуру, а не только с возможным прекращением работы размещенных на нем сайтов.