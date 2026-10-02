В Совете федерации прошло первое заседание осенней парламентской сессии

В Совете федерации 2 октября прошло первое заседание осенней парламентской сессии. Как сообщила Валентина Матвиенко, в результате ротации в Совет федерации вошли 20 новых сенаторов. Говоря о ближайших планах, госпожа Матвиенко обозначила приоритеты верхней палаты в рамках парламентских слушаний по проекту федерального бюджета. «Обеспечение обороноспособности страны, поддержка участников СВО, детское здравоохранение, модернизация социальной инфраструктуры, обеспечение сбалансированности региональных бюджетов с учетом адресных мер поддержки и умной долговой политики»,— перечислила спикер.

После выступления она вручила грамоты и благодарности сенаторам, которые покинули палату. В завершение заседания вице-спикер Константин Косачев доложил о рокировке в руководстве комитета по международным делам — председатель Григорий Карасин и его первый заместитель Андрей Денисов поменялись местами.

Подробнее о первом заседании осенней сессии читайте в материале «Ротация для мотивации».