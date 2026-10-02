Дирижер Сладковский рассказал «Ъ» о преобразованиях Госоркестра Татарстана

Один из самых авторитетных и успешных сифонических коллективов России — Государственный академический симфонический оркестр Татарстана — в этом сезоне отмечает 60-летие. Официальной датой основания оркестра считается 1 октября, и в этот день коллектив дал большой гала-концерт на сцене Концертного зала имени Сайдашева в Казани. Перед концертом с художественным руководителем и главным дирижером оркестра Александром Сладковским поговорила Гюляра Садых-заде.

— Вы с оркестром, получается, погодки: ваш юбилей музыкальная общественность отмечала осенью прошлого года, а нынче в Казани отмечают 60-летие ГАСО Татарстана.

— Да, и мне кажется, в этом факте есть нечто символическое. Может быть, это обстоятельство помогло мне относительно быстро найти с оркестром общий язык, когда я принимал его «под свою руку» в 2010 году. Годом раньше, в октябре 2009-го, я впервые выступал с ним как приглашенный дирижер, и Фуат Мансуров, четверть века руководивший коллективом до меня, сидел на всех моих репетициях.

С тех пор оркестр Татарстана прошел огромный путь: от коллектива без приличных инструментов, без юридического лица и без госзадания до одного из самых активно записывающихся симфонических оркестров страны.Мы записали на CD полные циклы симфонических сочинений Рахманинова, все симфонии Шостаковича и Бетховена, а теперь записываем симфонии Малера. У нас в сезоне проходит семь фестивалей, появился постоянный абонемент оркестра в Московской филармонии, мы регулярно гастролируем в Москве и Петербурге.

Подробнее — в интервью «Ъ».