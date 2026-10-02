Трамп: страны Европы согласились высвободить часть запасов дизтоплива

Составлено ИИ-Ассистентъ

Смысл высвобождения резервов — временно сгладить неожиданный и резкий перебой физических поставок. При этом такая мера не означает внезапного притока новой нефти на рынок, поэтому она способна смягчить дефицит, но не заменяет восстановление регулярных поставок.

При сопоставимой интервенции в ноябре 2021 года вывод 50 млн баррелей оценивали как эквивалент дополнительной добычи примерно в 500 тыс. баррелей в сутки на протяжении трех месяцев. Тогда ожидалось, что это поможет сбалансировать спрос и предложение и скорректировать цены, однако их среднесрочная динамика в большей степени зависела от решений ОПЕК+ и уровня спроса.

Для Европы ограничением остается масштаб перебоев: в сентябре 2026 года импорт дизтоплива снизился до 1 млн баррелей в сутки, а морские поставки оказались более чем на 25% ниже прошлогодних; аналитики ожидали сохранения дефицита в четвертом квартале. Кроме того, высвобождение запасов нельзя повторять, поэтому оно не устраняет уязвимость снабжения при продолжении перебоев.