Трамп: страны Европы согласились высвободить часть запасов дизтоплива
Европейские страны согласились высвободить большое количество запасов дизельного топлива, заявил президент США Дональд Трамп.
Дональд Трамп
Фото: Rod Lamkey, Jr. / AP
«Процесс начнется немедленно»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь сообщил, что страны G7 освободят до 100 млн баррелей дизельного топлива и сырой нефти в ближайшие четыре месяца, передает Bloomberg.
Ситуация с топливом в странах Европы усугубилась в последние месяцы из-за конфликта на Ближнем Востоке. Reuters со ссылкой на источник сообщало, что США потребовали от Франции и Германии начать использовать чрезвычайные запасы дизеля, чтобы снизить мировые цены на топливо.
Смысл высвобождения резервов — временно сгладить неожиданный и резкий перебой физических поставок. При этом такая мера не означает внезапного притока новой нефти на рынок, поэтому она способна смягчить дефицит, но не заменяет восстановление регулярных поставок.
При сопоставимой интервенции в ноябре 2021 года вывод 50 млн баррелей оценивали как эквивалент дополнительной добычи примерно в 500 тыс. баррелей в сутки на протяжении трех месяцев. Тогда ожидалось, что это поможет сбалансировать спрос и предложение и скорректировать цены, однако их среднесрочная динамика в большей степени зависела от решений ОПЕК+ и уровня спроса.
Для Европы ограничением остается масштаб перебоев: в сентябре 2026 года импорт дизтоплива снизился до 1 млн баррелей в сутки, а морские поставки оказались более чем на 25% ниже прошлогодних; аналитики ожидали сохранения дефицита в четвертом квартале. Кроме того, высвобождение запасов нельзя повторять, поэтому оно не устраняет уязвимость снабжения при продолжении перебоев.