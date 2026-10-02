X:IN, Михаил Шуфутинский, выставка Алексея Лебедева и фильм «Ночь на земле»
Куда сходить в Екатеринбурге с 3 по 9 октября
На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать Михаила Шуфутинского, группу «Мираж» и Dead Blonde. В музеях — посетить выставку «Concerto Grosso», побывать на кураторской экскурсии по экспозиции «ВИЗ. Вода зовет город» и на медиации с автором выставки «Цветочный лес» Ритой Хаак. На театральных площадках — посмотреть спектакли «Алиса в Зазеркалье», «Женщины» и «Докажите, что вы есть». В кино — посмотреть фильмы «Ночь на земле», «Середина 90-х» и «Лето будет общим». Лекторы расскажут про разборки в Екатеринбурге 90-х и новоуральский рок. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».
Концерты
Музей андеграунда
Фото: Кристина Кушнаренко
В Музее андеграунда 3 октября пройдет осенний электро-акустический концерт дуэта «Дзинь». В программе — новые песни и хиты коллектива в обновленном звучании с использованием электронных битов, синтезаторов и акустики. Билеты — 600 руб.
В клубе «Свобода» 4 октября состоится концерт группы Dead Blonde. Коллектив представит новый альбом и исполнит свои хиты. Билеты — от 4 тыс. до 10 тыс. руб.
Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ
В Ельцин-центре 4 октября 19:00 состоится концерт из цикла «Комнатная музыка». В программе — проекты «Служба Поддержки Землян», «диджей вьюга» и «принцесса невидимка». Билеты — 400 руб.
В клубе «Свобода» 7 октября состоится концерт популярной корейской группы X:IN. В программе — оригинальные треки, яркие хореографические постановки и живое общение с фанатами. Билеты — от 4 тыс. до 20 тыс. руб.
В международном выставочном центре «Главный проспект» 8 октября пройдет концерт пианиста и композитора Ильи Полякова «Solo Coda». Программа состоит из двух частей: первая — художественная импровизация с руками, связанными красной нитью; вторая посвящена свободе выбора без ограничений. Билеты — 1,5 тыс. руб.
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
В ККТ «Космос» 9 октября выступит Михаил Шуфутинский. «Каждый концерт Михаила Шуфутинского — это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой!»,— пишут организаторы. Билеты — от 8,5 тыс. до 14,5 тыс. руб.
В клубе «Свобода» 9 октября выступит группа «Мираж». Прозвучат хиты группы: песни «Музыка нас связала», «Наступает ночь», «Новый герой», «Я больше не прошу», «Безумный мир» и другие. Билеты — от 2,5 тыс. до 8 тыс. руб.
В клубе «Свобода» 9 октября выступит объединение Brennt x Саша Спилберг. Пульт с ней разделят диджеи //Alpha, Rosse., Buzsquez, Bassok (Showcase). Билеты — от 1,1 тыс. до 3,6 тыс. руб.
Выставки и экскурсии
Фото: София Паникова
В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) открыта первая масштабная ретроспектива художника Алексея Лебедева «Concerto Grosso». В экспозиции более 200 произведений, часть из которых демонстрируются впервые. Выставка объединяет основные темы творчества художника — серии «Цветы», «Средняя Азия», иллюстрации к произведениям Павла Бажова и Шарля Бодлера. Билеты — 500 руб. обычный и 250 руб. льготный.
Выставка "Цветочный лес" и художница Рита Хаак
Фото: София Паникова
В пространстве «Синара Арт» 3 октября пройдет арт-медиация с художницей Ритой Хаак по ее персональной выставке «Цветочный лес». Автор расскажет о процессе создания своих персонажей и развитии собственной художественной вселенной. Стоимость билета — 600 руб.
В Ельцин-центре 6 октября начнет работать выставка «История одного экспоната. Русская Америка — 250». Экспозиция посвящена тихоокеанской экспедиции 1991 года, приуроченной к 250-летию открытия Аляски Витусом Берингом. В витрине представлены памятные медали Николая Рокитянского и документы о вручении наград президенту России Борису Ельцину.
Выставка "ВИЗ. Вода зовет город"
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
В Ельцин-центре 9 октября пройдет кураторская экскурсия по выставке «ВИЗ. Вода зовет город», созданную совместно с «Коммерсантъ-Урал». Посетители проследят историю Верх-Исетского завода и района с XVIII века до наших дней, а после отправятся на выставку об архитектуре Екатеринбурга эпохи капиталистического романтизма. Вход свободный по регистрации.
Спектакли и перфомансы
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В театре «Урал Опера Балет» 3 октября сыграют спектакль «Алиса в Зазеркалье». Сцена становится большой шахматной доской, на которой разворачивается битва между белыми фигурами, олицетворяющими детство, и черными — миром взрослых. В этой игре Алисе важнее не правила, а познать себя. Билеты — от 300 до 4 тыс. руб.
В «Синара Центре» 6 октября состоится спектакль «Женщины». Это коллаж из шести историй по произведениям Михаила Зощенко, Аркадия Аверченко и Надежды Тэффи о женской натуре под аккомпанемент скрипки. Билеты — от 2 тыс. до 6 тыс. руб.
«Новая актерская школа» 8 октября сыграет спектакль «Школа для дураков» по произведению Саши Соколова. Это спектакль-сон, диалог со своим Я, в котором размываются пространство и время. Билеты — 1,2 тыс. руб.
В Музее андеграунда 9 октября покажут спектакль «Докажите, что вы есть». Это экзистенциальная драма с элементами абсурда и пластики по малоизвестной отечественной пьесе. В спектакле разговор персонажей перетекает в танец и философский диалог о страхе смерти и самосознании. Билеты — 800 руб.
Фестивали
Дом купца Рязанова в Екатеринбурге
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
С 1 по 11 октября в Екатеринбурге пройдет фестиваль «Рязановские дни», посвященный истории династии купцов Рязановых и историческому зданию на ул. Куйбышева, 40, которое было их усадьбой. В программе фестиваля — экскурсии, прогулки по усадьбе, совместный «мозговой штурм» о будущем здания, фотоконкурс и другие события. На мероприятие нужна регистрация.
В музеях Литературного квартала 8 и 9 октября пройдет «День чтения». В программе интерактивные программы, посвященные творчеству Федора Решетникова и Павла Бажова, мастер-класс по созданию традиционной куклы-кувадки, пешеходная экскурсия о легендах центра города и лектории
С 9 по 11 октября екатеринбургские площадки примут международный кинофестиваль Mental Health Film Festival (MHFF). Главная тема сезона — «Большая жизнь маленького человека». Она исследует давление, которое современный человек переживает от окружающего общества. 9 октября на площадке Библиотечного центра «Екатеринбург» (БЦЕ) покажут короткометражные фильмы из Азии, которые объединены монотонной и спокойной манерой повествования. Вход — 400 руб.
Кино
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
В кинозале Ельцин-центра с 3 октября начинаются показы фильма «Середина 90-х». Он показывает Лос-Анджелес 1990-х годов и детство без мобильных телефонов. В фильме звучит саундтрек из Pixies, Моррисси и Wu-Tang Clan. Билеты — 250 руб.
В Музее андеграунда 6 октября покажут фильм Джима Джармуша «Ночь на Земле». Михаил Витушко прочитает о нем лекцию, на которой расскажет, как режиссер превращает поездку на такси в самостоятельную киноновеллу и собирает из пяти историй кинематографический коллаж о случайных встречах. Билеты — 500 руб.
В кинозале Ельцин-центра 9 октября пройдет специальный показ фильма «Лето будет общим». Картина рассказывает о путешествии трех друзей к морю, которое превращается в философский поиск ответа на вопрос: «Как стать героем?». Билеты — 500 руб.
Лекции
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
В Библиотечном центре «Екатеринбург» (БЦЕ) 7 октября пройдет лекция «Екатеринбург 1995–1999. Битвы элит, разборки на улицах и свободный эфир». Историк Михаил Вербицкий расскажет о том, как город переживал криминальные войны, политические баталии и расцвет независимого телевидения на рубеже тысячелетий. Билеты — 400 руб.
В Музее андеграунда 8 октября состоится лекция «Новоуральский рок: музыка закрытого города». Исследовательница Кайя Богданова расскажет о том, как рок-н-ролл проник в Свердловск-44 (Новоуральск), и познакомит слушателей с самыми известными представителями местной сцены. Билеты стоят 500 руб. полный и 250 руб. льготный.