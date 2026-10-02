X:IN, Михаил Шуфутинский, выставка Алексея Лебедева и фильм «Ночь на земле»

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать Михаила Шуфутинского, группу «Мираж» и Dead Blonde. В музеях — посетить выставку «Concerto Grosso», побывать на кураторской экскурсии по экспозиции «ВИЗ. Вода зовет город» и на медиации с автором выставки «Цветочный лес» Ритой Хаак. На театральных площадках — посмотреть спектакли «Алиса в Зазеркалье», «Женщины» и «Докажите, что вы есть». В кино — посмотреть фильмы «Ночь на земле», «Середина 90-х» и «Лето будет общим». Лекторы расскажут про разборки в Екатеринбурге 90-х и новоуральский рок. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда

Фото: Кристина Кушнаренко Музей андеграунда

Фото: Кристина Кушнаренко

В Музее андеграунда 3 октября пройдет осенний электро-акустический концерт дуэта «Дзинь». В программе — новые песни и хиты коллектива в обновленном звучании с использованием электронных битов, синтезаторов и акустики. Билеты — 600 руб.

В клубе «Свобода» 4 октября состоится концерт группы Dead Blonde. Коллектив представит новый альбом и исполнит свои хиты. Билеты — от 4 тыс. до 10 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В Ельцин-центре 4 октября 19:00 состоится концерт из цикла «Комнатная музыка». В программе — проекты «Служба Поддержки Землян», «диджей вьюга» и «принцесса невидимка». Билеты — 400 руб.

В клубе «Свобода» 7 октября состоится концерт популярной корейской группы X:IN. В программе — оригинальные треки, яркие хореографические постановки и живое общение с фанатами. Билеты — от 4 тыс. до 20 тыс. руб.

В международном выставочном центре «Главный проспект» 8 октября пройдет концерт пианиста и композитора Ильи Полякова «Solo Coda». Программа состоит из двух частей: первая — художественная импровизация с руками, связанными красной нитью; вторая посвящена свободе выбора без ограничений. Билеты — 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В ККТ «Космос» 9 октября выступит Михаил Шуфутинский. «Каждый концерт Михаила Шуфутинского — это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой!»,— пишут организаторы. Билеты — от 8,5 тыс. до 14,5 тыс. руб.

В клубе «Свобода» 9 октября выступит группа «Мираж». Прозвучат хиты группы: песни «Музыка нас связала», «Наступает ночь», «Новый герой», «Я больше не прошу», «Безумный мир» и другие. Билеты — от 2,5 тыс. до 8 тыс. руб.

В клубе «Свобода» 9 октября выступит объединение Brennt x Саша Спилберг. Пульт с ней разделят диджеи //Alpha, Rosse., Buzsquez, Bassok (Showcase). Билеты — от 1,1 тыс. до 3,6 тыс. руб.