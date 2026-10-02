МЧС предупредило о сильных дождях и снеге на юге Тюменской области

Днем 4 октября, 5 октября и ночью 6 октября на юге Тюменской области местами ожидаются сильные осадки и усиление ветра, предупредили в региональном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Днем 4 октября прогнозируются дожди, местами сильные, порывы ветра могут достигать 15–20 м/с. 5 октября и ночью 6 октября прогнозируют дождь с переходом в мокрый снег и снег.

«В отдельных районах возможно установление временного снежного покрова в связи с понижением температуры ночью до отрицательных значений; в ночные и утренние часы местами на дорогах ожидается гололедица»,— сообщили в ведомстве.

Полина Бабинцева