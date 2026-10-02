Уралец взыскал с бывшей девушки свыше 100 тыс. руб. за преследование

Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации местного жителя к бывшей девушке, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Согласно исковому заявлению, после расставания бывшая возлюбленная начала систематически преследовать мужчину. По его словам, она таила обиду. В течение года девушка оставляла нецензурные выражения на асфальте возле его места работы. Как считает истец, оставленные оскорбления нанесли ущерб его деловой репутации, поскольку он занимает руководящую должность.

По данным истца, она сломала дверную ручку его квартиры, закрасила краской дверной глазок, снимала номерные знаки с его автомобиля и оставляла мусор у двери. Мужчина был вынужден переехать.

В иске он потребовал обязать ответчицу опровергнуть распространенную информацию — в частности, опубликовав опровержение в сети интернет. Кроме того, он просил удалить из социальных сетей и личных архивов фотографии и изображения себя, близких и имущества, а также запретить его преследование. Истец настаивал на компенсации морального вреда, возмещении убытков и расходов по уплате госпошлины.

В ходе разбирательства девушка отрицала факт преследования и порчи имущества. Она пояснила, что испытывала только искренние и теплые чувства к истцу.

Суд удовлетворил иск частично. С девушки взысканы компенсация морального вреда в размере 100 тыс. руб., убытки на сумму 31,8 тыс. руб., а также расходы по уплате госпошлины. В удовлетворении остальной части требований отказано.

Алена Пяткова