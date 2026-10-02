Франц вместо француза

Новым президентом Международной федерации хоккея (IIHF) стал немец Франц Райндль, сменивший на этом посту возглавлявшего структуру последние пять лет француза Люка Тардифа. При господине Тардифе IIHF заработала репутацию одной из самых «антироссийских» спортивных структур. После 2022 года она упорно отказывалась хотя бы смягчить «изоляционный» режим в отношении отечественного хоккея. В руководстве IIHF господина Райндля считают «более умеренным» функционером, чем его предшественник, однако предполагают, что вопрос восстановления России в крайне значимом для нее виде спорта в большей степени зависит не от него, а от Спортивного арбитражного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Франц Райндль (на фото) выиграл выборы президента IIHF во втором туре с практически минимальным перевесом — 60 голосов против 57 у Петра Бржизы

Фото: EyesWideOpen / Getty Images Франц Райндль (на фото) выиграл выборы президента IIHF во втором туре с практически минимальным перевесом — 60 голосов против 57 у Петра Бржизы

Фото: EyesWideOpen / Getty Images

В пятницу, 2 октября, на Тенерифе состоялись выборы нового президента Международной федерации хоккея вместо руководившего ею с 2021 года и заранее объявившего, что не будет переизбираться на следующий срок, 73-летнего француза Люка Тардифа. Их можно было бы назвать крайне увлекательными и напряженными, если бы не воспоминания как раз о той электоральной кампании, что принесла успех господину Тардифу. Пять лет назад он победил в четвертом туре, наконец собрав в нем больше половины голосов делегатов Конгресса IIHF.

Сейчас процесс оказался несколько компактнее. Прежде всего благодаря тому, что из девяти формально претендовавших на пост человек шестеро, выглядевших слишком явными аутсайдерами, заранее сняли свои кандидатуры — кто-то накануне голосования, кто-то непосредственно перед ним. А между фаворитами — немцем Францем Райндлем, чехом Петром Бржизой и киргизом Айвазом Оморкановым — развернулась довольно напряженная борьба. В первом туре сошел господин Оморканов, которому досталось 33 голоса — всего на три меньше, чем у занявшего второе место господина Райндля. А занимавший при Люке Тардифе пост первого вице-президента господин Бржиза, получивший поддержку от 48 выборщиков, казалось, обеспечил себе выигрыш. Однако представления о раскладе оказались неверными.

Во втором туре верх с практически минимальным перевесом — 60 голосов против 57 у Петра Бржизы — взял уже Франц Райндль, который в 2021 году был последним уцелевшим конкурентом Люка Тардифа.

Господину Райндлю, который чуть моложе француза, 71 год, и львиную долю жизни он провел в хоккее. Франц Райндль в 1970-е и 1980-е играл за сборную ФРГ, завоевав с ней бронзу Олимпиады в Инсбруке 1976 года и выступив на Кубке Канады в 1981-м. После окончания карьеры он работал тренером, генеральным менеджером немецкой команды, а позже превратился в известного в профессиональном сообществе функционера. Господин Райндль был ключевой фигурой в организации трех доставшихся Германии мировых первенств — 2001, 2010 и 2017 годов, а с 2014-го по 2022-й возглавлял Немецкий хоккейный союз. Чиновникам из международной федерации он прекрасно знаком. Около десяти лет Франц Райндль являлся членом Совета IIHF, ее основного исполнительного органа. Причем отвечал за важнейшие направления, в том числе за проведение соревнований.

Господин Райндль стал президентом структуры, состояние которой его предшественник, уходя, описал как «сильное и стабильное». Правда, Люк Тардиф забыл все-таки напомнить про существование крайне болезненной для хоккейного сообщества темы. Это, разумеется, тема, связанная с Россией.

IIHF при господине Тардифе успела приобрести репутацию одной из самых «антироссийских» спортивных федераций. Дело в том, что с 2022 года она упрямо и последовательно продлевала отстранение отечественных команд от международных соревнований. Сборная России в итоге пропустила уже пять чемпионатов мира и состоявшуюся в феврале Олимпиаду в Милане и Кортина-д’Ампеццо. На каждом из этих состязаний она наверняка претендовала бы на награды. Хотя бы смягчить санкционный режим IIHF отказывалась, несмотря на постоянные указания на «особый статус» России — огромную мощь ее хоккейной школы и команд всех возрастных категорий. Их отсутствие резко снижает уровень конкуренции на главных турнирах, число участвующих в них звезд, а следовательно, и объем коммерческих доходов федерации.

Источник “Ъ” в руководстве российским хоккеем, характеризуя его отношение к острому вопросу, назвал Франца Райндля «умеренным спортивным политиком», с которым у многих отечественных хоккейных менеджеров «неплохие отношения»: «В любом случае, он, конечно, лучше, чем Тардиф или тот же Бржиза».

При этом собеседник добавил, что восстановление России в большей степени зависит, видимо, не от господина Райндля, так как Совет IIHF способен заблокировать любые инициативы, а от Спортивного арбитражного суда (CAS).

Именно в CAS в конце лета обратилась Федерация хоккея России с иском против международной федерации. С помощью таких апелляций удалось добиться возвращения на соревнования российских спортсменов в других зимних видах, руководство которых также занимало сверхжесткую позицию в их отношении. Это, скажем, лыжные виды спорта. Слушания по жалобе российской стороны на хоккейное отстранение назначены на 22 октября.

Алексей Доспехов