Курский суд отказал учительнице «Леши-404» в удалении видео с выпускного

Курский райсуд оставил без удовлетворения иск учительницы информатики в местной школе об удалении видео с последнего выпускного в учебном заведении. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. В ролике истец вручает своему бывшему ученику Алексею сертификат с надписью: «За выдающийся талант действовать так, что любая попытка найти в его поступках логику или причину выдает системную ошибку "Леша-404: логика не найдена"». Запись опубликовала в соцсетях сестра подростка, назвав происходящее буллингом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В поданном в июне иске педагог указывала, что фрагменты видео порочат ее честь, достоинство и деловую репутацию. Она уточняла, что хотела создать на выпускном легкую атмосферу, а унижать подростка не планировала. Фраза из сертификата, по ее мнению, является игровой аллюзией на технический термин «Ошибка 404 (страница не найдена)» и не должна восприниматься как оскорбление личности.

В связи с этим учительница просила обязать сестру выпускника удалить из интернета все публикации, комментарии и видеоматериалы, содержащие указанные сведения. Представитель девушки в ходе заседания не признал заявленные требования и пояснил, что сестра ученика выложила видео со своей оценкой поведения учителя. Он пояснил, что ее субъективное мнение «не является порочащим честь, достоинство и деловую репутацию». Кроме того, ролик стал вирусным, из-за чего его выложили другие люди и ресурсы, к администрированию которых у ответчика нет доступа.

Курский райсуд отказался удовлетворять иск из-за того, что не установил факт распространения сестрой выпускника сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию педагога.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», спустя несколько дней после публикаций о подаче иска учительница написала заявление об уходе по собственному желанию. Одобрило ли ее отставку руководство школы, не уточнялось.

Алина Морозова