Учительница «Леши 404» из Курской области написала заявление об уходе

Учительница школы в Курском районе Курской области, вручившая выпускнику сертификат «Леша 404: логика не найдена», написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на минобрнауки региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве добавили, что в администрации Курского района с учительницей провели беседу. Также управление по делам образования и здравоохранения администрации муниципалитета указало школе «на необходимость соблюдения норм педагогической этики и недопустимость повторения подобных ситуаций».

Ранее в соцсетях и ряде Telegram-каналов было опубликовано видео, на котором педагог во время выпускного вечера вручает 11-класснику сертификат с надписью: «За выдающийся талант действовать так, что любая попытка найти в его поступках логику или причину выдает системную ошибку "Леша 404: логика не найдена"». Съемку вела сестра выпускника.

В начале недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что учительница Алексея подала в Курский райсуд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Педагог просит признать распространение ролика «порочащим честь, достоинство и деловую репутацию», а также удалить его со страниц интернет-ресурсов. В заявлении она указала, что не оскорбляла подростка, а хотела создать «легкую атмосферу на празднике».

Алина Морозова