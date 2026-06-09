Учительница «Леши-404» из Курской области подала в суд на сестру выпускника

В Курский районный суд поступил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации от учительницы информатики, которая якобы высмеяла выпускника Алексея на его выпускном экзамене. В интернете разошлось видео, снятое сестрой молодого человека. Учительница просит признать распространение этой видеозаписи «порочащим честь, достоинство и деловую репутацию», а также удалить ролик со страниц интернет-ресурсов. Об этом 9 июня рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Из искового заявления следует, что на церемонии выпускного истец выдала ученику шуточный сертификат с надписью «...за выдающийся талант действовать так, что любая попытка найти в его поступках логику или причину выдает системную ошибку "Леша-404: логика не найдена"».

«Фраза "Леша-404: логика не найдена" является игровой аллюзией на технический термин "Ошибка 404 (страница не найдена)" и, по мнению педагога, не является оскорблением личности подростка. Ее целью было создание легкой атмосферы на празднике, а не унижение выпускника, однако его сестра распространила в интернет-ресурсах видеозаписи с праздника с негативными текстовыми комментариями, в том числе с отсылкой на буллинг ученика со стороны учителя, что подрывает ее репутацию»,— утверждается в иске преподавательницы.

Ранее в интернете появилась информация якобы «учительница и ранее издевалась над другими детьми». Подтверждения этим сведениям нет.

В конце прошлого года «Ъ-Черноземье» рассказывал, как жителя Липецкой области оштрафовали за мем из «Страдающего средневековья». Липчанин репостнул изображение девочки, держащей в руках демоническое козлоподобное существо с подписью «Мама, это Саша. Он хороший». Оригинал мема — картина современного американского художника Омара Райяна.

Денис Данилов