Жители Свердловской области назвали любимые локальные бренды

По итогам онлайн-опроса Т-Банка в первую тройку любимых локальных брендов жителей Екатеринбурга и Свердловской области вошли «Жизньмарт», Simple Coffee и «Золотое Яблоко». В рейтинг также вошли Екатеринбургский жировой комбинат, Engels, Moonswoon, Pizza Mia, хлебокомбинат «СМАК», Русская медная компания, «СКБ Контур», УГМК, 12 Storeez и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Опрос стал частью исследования деловой среды региона, проведенного в рамках федеральной бизнес-экспедиции «Локальный код». В него также вошли обезличенные данные банка, открытая региональная статистика и мнения предпринимателей.

При этом бизнесмены по-прежнему связывают Екатеринбург прежде всего с промышленностью: такую ассоциацию выбрали 29,1% участников опроса. На втором месте оказались туризм, культура и досуг — 19,7%, затем Урал и локальный колорит — 11,1%. Главный экономист Т-Банка Софья Донец отмечает, что промышленный образ города имеет под собой основания, однако структура экономики региона сегодня значительно шире.

«Деловые настроения и взгляд в будущее предпринимателей Свердловской области более позитивны, чем во многих других регионах. Общая экономическая ситуация в стране не самая простая: рост налогов, неопределенность, внешнее давление, высокие ставки по кредитам — все это требует от бизнеса гибкости и стойкости»,— говорит госпожа Донец. Среди сильных сторон региона она называет развитое бизнес-сообщество, взаимодействие предпринимателей с деловыми организациями и властями, диверсифицированную структуру экономики.

Исследование показало и изменения в структуре потребительских расходов. В 2025 году на онлайн-покупки приходилось 37% всех трат жителей Екатеринбурга, а средний чек в интернете был в 2,4 раза выше, чем в офлайне. При этом росли оба канала: офлайн-оборот увеличился на 6% в 2024 году и еще на 5% в 2025-м, онлайн — на 13% и 14% соответственно.

Клиенты Т-Банка из Екатеринбурга больше всего тратили в супермаркетах — 21,5% общего объема расходов. На маркетплейсы приходилось 9,9%, на общепит — 8,8%.

По данным T-Data, за 2022–2025 годы количество активных ИП в Екатеринбурге выросло на 79,4%, тогда как число юридических лиц сократилось на 7,5%. За последний год общее количество ИП и компаний увеличилось на 8,1%. Одновременно меняется возрастная структура предпринимательства: доля владельцев ИП старше 35 лет выросла с 33% в 2022 году до 55% в 2026-м.

Директор Уральского макрорегионального центра «СКБ Контур» Дмитрий Арсланов подтверждает рост доли небольшого бизнеса. «Среди наших клиентов из Свердловской области растет доля небольшого бизнеса. Это связано с изменением структуры российской экономики. В первом квартале 2026 года сохранилась тенденция на сокращение числа юридических лиц: число регистраций снизилось на 28,5%. При этом общий рост числа предприятий на 3,78% обеспечили индивидуальные предприниматели, количество которых выросло на 9,33%. Такая динамика объясняется возможностью в статусе ИП выбирать более гибкие налоговые режимы»,— отметил он на фестивале «Локальный код».

Быстрее всего в Екатеринбурге в 2025 году росло число бизнесов в сфере недвижимости — на 21,9%. В медицине рост составил 19,8%, в пассажирских перевозках — 18,9%. Одновременно количество активных ИП и компаний в электронной торговле сократилось на 7,4%, а в сфере заготовки, хранения, переработки и торговли металлами — на 6,8%. Наибольшая доля активных ИП и компаний приходилась на оптовую торговлю — 12,9%, строительство — 9%, розничную торговлю — 8,5%.

По данным Свердловскстата, в первом квартале 2026 года оптовая и розничная торговля формировала 34,5% общего оборота компаний Свердловской области, обрабатывающие производства — 33,3%. Крупнейшим направлением внутри промышленности оставалась металлургия — 16,3% общего оборота компаний региона. Максимальный прирост оборота показали операции с недвижимостью — 42,1% год к году, тогда как общий оборот компаний области снизился на 5,2%. В строительстве при росте числа активных бизнесов оборот за тот же период сократился на 13,2%.

В итоге промышленный образ Екатеринбурга остается устойчивым, однако структура бизнеса и потребительские предпочтения горожан показывают более разнообразную экономику. Наряду с промышленностью заметную роль в ней играют торговля, сфера услуг, недвижимость и локальные бренды, многие из которых жители воспринимают как часть самого города.

Евгения Яблонская