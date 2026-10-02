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M и Ж стали еще равнее

WTA объявила об изменениях в призовых и рейтинговых правилах на 2027 год

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала календарь турниров на следующий сезон. Главной его отличительной чертой будет равенство в призовых с мужчинами не на четырех, а на всех семи соревнованиях категории 1000, которые WTA проводит совместно с турнирами Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Жасмин Паолини и Сара Эррани

Жасмин Паолини и Сара Эррани

Фото: Andy Wong / AP

Жасмин Паолини и Сара Эррани

Фото: Andy Wong / AP

О новшествах в своем турнирном календаре и правилах подсчета рейтинговых очков WTA объявила на своем официальном сайте. С 2027 года равные призовые с мужчинами будут обеспечены не на четырех, как раньше, а на всех семи соревнованиях категории 1000, которые проводятся совместно с турнирами АТР. К Индиан-Уэллсу, Майами, Мадриду и Пекину в этом смысле добавляются Рим, Цинциннати и Канада, где мужчины и женщины поочередно играют в Торонто и Монреале.

Для женского тенниса это принципиальный момент. Теперь мужчины и женщины будут зарабатывать одинаково на 11 крупнейших личных турнирах — 4 чемпионатах Большого шлема плюс 7 «тысячниках».

С данным решением напрямую связано создание нового Инвестиционного фонда турниров, призванного оказывать поддержку отдельным соревнованиям путем направления финансовых средств в те регионы, где они принесут наибольший эффект. Конкретные суммы призовых на тех или иных соревнованиях следующего года еще неизвестны. Что касается нынешнего сезона, то в Риме разница в призовых между мужчинами и женщинами составила €1 млн (€8,2 млн против €7,2 млн), а в Канаде и Цинциннати — по $2 млн ($9,4 млн против $7,4 млн).

Также в 2027 году итоговый турнир WTA переедет в Шарлотт (штат Северная Каролина) и продлится всего пять дней, а не восемь, как сейчас. Если в настоящее время в WTA Finals участвуют восемь лучших спортсменок, то новый формат еще находится в стадии обсуждения и на данный момент в нем предполагаются радикальные изменения.

Главным нововведением в правилах WTA стало сокращение турниров категории 500, которые должны сыграть в течение сезона теннисистки из первой полусотни мирового рейтинга.

Таких соревнований теперь не шесть, а четыре. Подразумевается, что нагрузка на спортсменок должна снизиться. Кроме того, один худший результат, показанный на «тысячниках», можно будет заменить результатом на турнирах категорий 500 и 250, чего раньше не было.

«Новые изменения, которые произойдут в 2027 году, дадут нам больше возможностей планировать свои действия в соответствии с собственными целями — как в спортивном, так и в личном плане. Для нас это большой шаг вперед»,— отметила третья ракетка мира Джессика Пегула, возглавляющая Совет по архитектуре WTA, который занимался разработкой новшеств.

Евгений Федяков

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