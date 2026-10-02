Свердловчанин застрелил полицейского в Подмосковье

В Подмосковье полицейского застрелили во время операции по задержанию предполагаемого организатора нарколаборатории. Стрелявшим оказался 31-летний мужчина, зарегистрированный в Свердловской области, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Смертельно ранивший полицейского — 31-летний гражданин РФ, зарегистрированный в Свердловской области. Судимости у него нет»,— пишет агентство.

По данным СКР, инцидент произошел 1 октября в деревне Паново. Сотрудники полиции прибыли в частный дом для задержания местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В ходе задержания злоумышленник применил огнестрельное оружие, в результате чего ранение получил один из полицейских. От полученных травм впоследствии он скончался. Ответным огнем нападавший был ликвидирован.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ). Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить ему оперативный доклад о результатах первоначальных следственных действий и установленных обстоятельствах.

В полиции сообщили, что смертельное ранение получил 35-летний капитан Павел Шевяков. В подмосковной полиции он служил с 2015 года. «Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь», — пообещали в МВД.

Полина Бабинцева